Laut Insidern steht Milliardenfusion in US-Schieferölbranche bevor

Diamondback und Endeavor Energy sollen zusammengehen und ein 50-Milliarden-Dollar-Unternehmen bilden.

In der US-Ölbranche bahnt sich offenbar eine milliardenschwere Fusion an. Die amerikanischen Schieferölkonkurrenten Diamondback Energy und Endeavor Energy Resources stünden kurz vor dem Abschluss einer Transaktion, die ein Öl- und Gasunternehmen im Wert von mehr als 50 Milliarden Dollar (46,42 Mrd. Euro) schaffen würde, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen am Sonntag.

Diamondback könnte schon am Montag einen Deal ankündigen, der den Aktionären mehr als die Hälfte des kombinierten Unternehmens einbringen würde. Endeavor und Diamondback reagierten nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. (APA/Reuters)