Ein Ironman im Präsidentenpalast in Helsinki

Der 55-jährige Alexander Stubb wird 13. Präsident Finnlands. Er hat ein Herz für Europa, die Nato – und den Triathlon.

Es ging amikal zu bei der Stichwahl um die Präsidentschaft in Finnland. Am Wahlabend gratulierte Pekka Havisto, der grüne Ex-Außenminister, dem Wahlsieger – und er wandte sich dabei in Du-Form an „Alexander“. Alexander Stubb, der 55-jährige Chef der Nationalen Sammlungspartei, hatte mit 51,6 Prozent in dem Duell knapp die Oberhand behalten. Er war auch schon in der ersten Runde als Erster durchs Ziel gegangen.

In seinem politischen Marathon, als Abgeordneter im EU-Parlament, als Außen-, Wirtschafts- und Finanzminister und als Premier, hat der Politologe auf dieses Ziel hintrainiert. Stubb ist ein passionierter Triathlet, einer der Besten seiner Altersklasse. Und er hat auch schon am legendären Ironman in Hawaii, der Weltmeisterschaft, teilgenommen – wo nur die Besten und Härtesten an den Start gehen. Er werde nun nicht mehr so viel Zeit für seinen Sport aufwenden, kündigte der Vater zweier Kinder an, der der schwedischsprachigen Minderheit im Land angehört.

In einer 180-Grad-Wende in die Nato