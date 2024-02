Mona Mitterwallner siegt beim Saisonauftakt

Mona Mitterwallner in Südafrika.

Mona Mitterwallner in Südafrika. oakpics

Die Tirolerin startete in Südafrika siegreich in die Olympia-Saison.

Zum Start in das Olympiajahr 2024 gewann Mona Mitterwallner mit ihrer Partnerin Candice Lill den Tankwa Trek in Südafrika. Dabei standen ein Prolog und drei Etappen mit Fahrzeiten zwischen vier und sechs Stunden auf dem Programm. Am Ende jubelte die Tirolerin mit ihrer südafrikanischen Partnerin über den Gesamtsieg.

„Wir waren ein super Duo und es harmonierte einfach sehr gut. Wir gewannen beim Tankwa Trek den Prolog, zwei Etappen und auch die Gesamtwertung souverän. Dieser Schritt der Saisonvorbereitung mit einem Etappenrennen ist ein ganz Neuer für mich. Extrem genial war auch die traumhafte Landschaft. Ich freue mich jetzt am kommenden Wochenende auf einen MTB-Marathon in Südafrika mit über 3.000 Höhenmetern“, sagte die amtierende Weltmeisterin im Cross-Country-Marathon.