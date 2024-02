Die lustigsten (und teuersten) Werbespots im NFL-Finale

Michael Cera als Kosmetik-Botschafter, eine gedächtnisschwache Jennifer Aniston und ganz viele Hendlhaxn - einige Marken haben ihre millionenschwere Werbezeit beim diesjährigen Super Bowl besonders gut genutzt.

Egal, ob Super Bowl oder Swift Bowl, eines ist klar, das Finale der US-amerikanischen American-Football-Profiliga NFL (National Football League) ist eines der beliebtesten Fernsehereignisse weltweit. Der Nachrichtendienst Reuters schätzt, dass insgesamt gut 160 Millionen Zuschauer die Partie in 180 Ländern von der Couch aus miterleben, der Großteil davon sitzt in den Vereinigten Staaten. Während sich heuer die Kansas City Chiefs rund um Quarterback Patrick Mahomes und Taylor-Swift-Freund Travis Kelce in Las Vegas gegen die San Francisco 49ers durchsetzten, wurden auch die Werbeblöcke in den Pausen des Spiels mit Spannung erwartet. Wer es in diese Slots schafft, muss tief in die Tasche greifen. Für 30 Sekunden Werbezeit wurden sieben Millionen Dollar (etwa 6,5 Millionen Euro) fällig. Die sieben lustigsten Spots sehen Sie hier:

(sh)