Brasilien tanzt Samba – und kämpft gegen Dengue-Ausbruch

In Brasilien tanzen sich Millionen Menschen dem Höhepunkt des diesjährigen Karnevals entgegen. Doch gleichzeitig warnen die Gesundheitsbehörden des Landes vor den rasant steigenden Fällen an Dengue-Fieber. In drei Staaten gilt der Notstand. Eine neue Impfung soll Abhilfe schaffen.

In Rio de Janeiro regiert derzeit König Momo I. Den übergroßen, mit Pailletten besetzten Schlüssel hat der König der Stadt, der bis zum Faschingsdienstag im Amt ist, in einer lauten Zeremonie samt Glitzerkonfetti vom echten Bürgermeister der Stadt, Eduardo Paes, überreicht bekommen. In Brasilien ist in den nächsten Tagen Karneval angesagt. Ausgelassen werden überall im Land Millionen Menschen zu Samba-Musik tanzen und feiern. Mindestens zwei Millionen Touristen werden in Rio erwartet, die bei den bunten Shows der leicht bekleideten Tänzerinnen und Tänzer im Sambodrom dabei sein wollen.

Inmitten dieser größten Open-Air-Party der Welt mussten die brasilianischen Behörden vor wenigen Tagen den Gesundheitsnotstand für insgesamt drei Bundesstaaten erklären. Immer mehr Menschen erkranken an Dengue-Fieber, sodass die Spitäler mit der Versorgung der Patienten kaum nachkommen. Zehn Gesundheitszentren wurden in Rio de Janeiro errichtet, um Menschen mit Symptomen rasch behandeln zu können. Das Militär hat ein Feldlazarett errichtet.

Schwerer Dengue-Ausbruch