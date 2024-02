Wiener Lehrer fordern Sicherheitspersonal an Schulen

Die Situation an Schulen sei prekär, Gewalttaten würden zunehmen, so Gewerkschaftschef Thomas Krebs. Er pocht auf neue Maßnahmen.

Eine „Welle der Gewalttaten“ würde Wiens Schulen überfluten. Das sagt Thomas Krebs, Chef der Wien Pflichtschullehrergewerkschaft fcg. Er drängt deshalb in einer Aussendung auf zusätzliche Maßnahmen. Unter anderem: Sicherheitspersonal an den Schulen.

„Wir brauchen massive Unterstützung. Die aktuelle Situation sei „prekär“. Morddrohungen seien nur die Spitze des Eisbergs. Lehrerinnen und Lehrer würden wüst beschimpft und Schüler drohen, die Schule niederzubrennen, sagt Krebs: „Dass das keine Einzelfälle sind, beweisen die zahlreichen Gespräche, die ich täglich mit den betroffenen KollegInnen führe.“

Verdopplung bei Suspendierungen

Die Zahlen scheinen Krebs recht zu geben. So hat sich die Zahl der Suspendierungen in Österreich binnen fünf Jahren verdoppelt auf 2000 Fälle. Die meisten davon, 800 Fälle, trugen sich in Wien zu. Das hat das Bildungsministerium in einer Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage kurz vor den Semesterferien mitgeteilt.

Eine Suspendierung erfolgt, wenn „eine dauernde Gefährdung von Mitschülern oder anderer an der Schule tätigen Personen hinsichtlich ihrer Sittlichkeit, körperlichen Sicherheit oder ihres Eigentums darstellt“.

Die Bildungsdirektion erklärt sich den Anstieg vor allem damit, dass die Schulen stärker sensibilisiert sind. Die Lehrergewerkschaft hingegen schlägt Alarm. Krebs appelliert an Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) und Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), die Schulen nicht alleine zu lassen.

Sandsack gegen Tsunami

Bisher gesetzte Maßnahmen, wie Seminare und Projekte an einzelnen Standorten, seien zu wenig. Das sei so, „als würde man mit einer Sandsack-Barriere eine Tsunami-Flutwelle aufhalten wollen“, meint Krebs. Stattdessen brauche es „effiziente Dämme“. Krebs spricht dabei von Maßnahmen, die bei Eskalationen sofort für Schutz sorgen. Ihm schwebt etwa ein Sicherheitspersonal vor, das Schulen laufend betreue. Er fordert auch, dass Schüler, die andere wiederholt gefährden, am Eingang kontrolliert werden sollen.

Der Gewerkschafter pocht auch darauf, dass Schüler auch nach ihrer Suspendierung separat betreut werden – und zwar so lange, bis sie wieder eine Regelklasse besuchen können. Lehrer bräuchten außerdem eine kostenlose psychologische Begleitung. (schev/beba)