Welche Vitamine die Haut wirklich glätten können

Sie boomen, die Booster für die Haut. Aber wie wendet man Vitaminkosmetik an? Darf man sie kreuzen? Das kleine ACE der Hautpflege, erklärt von zwei Dermatologen.

Sie boosten, kicken, pushen – Vitaminpräparate werden mit kämpferischen Attributen versehen. So sollen sie uns motivieren, sind die Schnupfenviren auch noch so mächtig – der Wille zum Supplement zählt. Die inhaltlichen Unterschiede der Blister sind überschaubar, von Vitamin A bis Zink ist die Liste an Ingredienzien in der Regel gleich lang.

In der Kosmetik ist sie kürzer, aber nicht übersichtlicher. Auch hier steht eine stolze Familie an Vitaminseren und -cremes zur Auswahl. Holt man sich etwa in kurzen TikTok-Videos Inspiration, braucht man schnelle Augen. Hier wird im Sekundentakt Schicht um Schicht um Schicht geschmiert. Während die Kasse der einen klingelt, bekommen die anderen aber vielleicht ein rotes Gesicht. Die Wiener Dermatologin Barbara Franz ist kein Fan dieser Videos. Sie findet sie sogar gefährlich. „Layering ist letztendlich nichts anderes als eine Gefahr auf Überpflegung. Die vielen Cremeschichten können die Haut am Ende überfetten, das mag sie gerade tagsüber nicht.“