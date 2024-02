Wiens Bürgermeister im Faschingskostüm? Nein, ein Fürst!

Nur wenige Wochen im Jahr kann das Gartenpalais Liechtenstein ohne Anmeldung, sogar bei freiem Eintritt, besichtigt werden. Warum man das ab Freitag unbedingt wieder tun sollte.

Mittlerweile können sich wohl nur die wenigsten erinnern: In diesem mächtigen Adelspalais in der Rossau, seit vielen Jahren vor allem „Eventlocation“, wie das auf Neudeutsch heißt, war einst das Museum moderner Kunst untergebracht. Von 1979 bis 2001, als das Mumok dann in das Museumsquartier zog. Schon damals wurde dieser wunderbare Ort nicht von den Massen heimgesucht. Der Wiener, die Wienerin ist auf den Museumsbesuch in der Inneren Stadt gepolt. Äußere Bezirke haben es traditionell schwer.