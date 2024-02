Felsbrocken stürzt auf Arbeiter in Tirol

Der Arbeiter war in einem steilen Felsgelände von einem Arbeitskollegen mit einem Seil gesichert worden, als sich einige Meter oberhalb der Felsbrocken löste und auf ihn stürzte.

Ein 33-Jähriger ist am Montag bei Felssicherungsarbeiten östlich des „Zammer Lochs“ in Zams in Tirol (Bezirk Landeck) von einem 0,5 Kubikmeter großen Felsbrocken getroffen und verletzt worden. Der Arbeiter war in einem steilen Felsgelände von einem Arbeitskollegen mit einem Seil gesichert worden, als sich einige Meter oberhalb der Felsbrocken löste und auf ihn stürzte. Der Österreicher fiel in das gesicherte Seil und blieb kopfüber bewusstlos hängen.

Ein weiterer Kollege, der ebenfalls am Seil gesichert war, stieg zu ihm und setzte einen Notruf ab, teilte die Polizei mit. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der 33-Jährige aufgrund des unwegsamen Geländes mit einem Tau geborgen und in das Krankenhaus Zams geflogen. Er erlitt Kopf- und Armverletzungen. (APA)