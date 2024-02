Solaranlagen sollten ohne Mehrkosten in den Versicherungsschutz aufgenommen werden, regen Konsumentenschützer an.

Versicherungstarife, die Nachhaltigkeit belohnen, gibt es zwar am Markt, der Nachholbedarf ist jedoch groß, zeigt eine Analyse der AK. Die unklaren Definitionen machen es nicht einfacher.

Wien. Ein blinder Fleck sei das Thema bisher gewesen, „auch für uns“, obgleich es für Konsumentinnen und Konsumenten immer wichtiger werde, sagt AK-Konsumentenschützerin Gabriele Zgubic. Es geht um Nachhaltigkeit bei Versicherungstarifen, die AK Wien untersuchte das nun im Rahmen einer Studie.

„Nachhaltigkeitsaspekte sind da, stecken aber noch in den Kinderschuhen“, brachte es Zgubic im Mediengespräch auf den Punkt. So hätten sich von 19 kontaktierten Versicherern überhaupt nur zehn bereitgefunden, einen Fragebogen auszufüllen oder in einem Interview Fragen zu beantworten.

Auch gute Infos auf den Webseiten seien spärlich, ergänzt AK-Finanzexperte Christian Prantner. „Nachhaltige Versicherungsprodukte sind mit der Lupe zu suchen.“ Was freilich nicht nur an der vorerst noch dünnen Produktpalette liegen dürfte. Sondern auch an der unklaren Rechtslage. „Trotz zahlreicher Regularien gibt es nach wie vor viele Ungenauigkeiten, konkrete Definitionen für Nachhaltigkeit fehlen“, sagt Prantner. Das sei wohl ein weiterer Grund für die Zurückhaltung der Anbieter.

Reparieren statt neu anschaffen

Aber was wird von jenen Versicherern, die sich trotzdem mit nachhaltigen Angeboten vorwagen, überhaupt so bezeichnet? Am ehesten wird man laut Prantner bei fondsgebundenen Lebensversicherungen fündig, weil es Produkte gibt, denen nachhaltige Investmentfonds zugrunde liegen. Zum Beispiel solche, die mit dem Umweltzeichen zertifiziert sind, bzw. die sich laut Offenlegungsverordnung der EU als „hellgrün“ oder „dunkelgrün“ deklarieren..

Auch bei Kfz-Versicherungen finden sich vergleichsweise häufig Ansätze in Richtung Nachhaltigkeit, etwa Rabatte für E-Mobilität, Tarife, die umweltfreundliches Fahrverhalten belohnen, oder Zuschüsse für Reparatur statt Neuanschaffung im Schadensfall.

Begünstigungen für sogenannten „nachhaltigen Schadenersatz“ gibt es auch im Sachversicherungsbereich, etwa bei Haushalts- oder Gebäudeversicherungen. Auch hier wird „Reparieren statt Wegwerfen“ von manchen Anbietern mit Zuschüssen belohnt. Teils unterstützen Versicherer auch den Einsatz von ökologischen und nachhaltigen Materialien zur Schadensbehebung, beispielsweise durch entsprechende Deckungserweiterungen in der Gebäudeversicherung. Ähnliche Angebote gibt es auch für die nachträgliche Installation von Fotovoltaik oder Wärmepumpen, auch Prämienbegünstigungen für zertifizierte „Green Buildings“ sind am Markt zu finden. Prantner appelliert an die Versicherungswirtschaft, hier das eine oder andere Angebot zu standardisieren: „Zum Beispiel Solaranlagen sollten ohne Mehrkosten in den Versicherungsschutz aufgenommen werden.“

Regeln noch zu unklar

„Ansatzpunkte für Nachhaltigkeit gibt es“, sagt Zgubic. Insbesondere beim Thema nachhaltiger Schadenersatz ortet sie viel Potenzial für die Angebotsgestaltung. Unklar sei aber derzeit noch, worauf es wirklich ankommt, wenn Versicherer Produkte als nachhaltig deklarieren wollen. „Reicht zum Beispiel ein Rabatt?“ Auch für Konsumentinnen und Konsumenten machen solche Unklarheiten die gezielte Suche nicht einfacher. Eindeutige gesetzliche Standards, an denen man sich orientieren kann, würden helfen, meint Zgubic. Selbst bei den fondsgebundenen Lebensversicherungen brauche es klarere Regeln. Zwar gibt es das österreichische Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte, „es wird aber wenig genützt. Das ist schade.“ Gäbe es europaweit ein ähnliches Label auf europäischer Ebene, könnte das eine gute Orientierungshilfe sein, meint die AK-Expertin.

Derzeit können interessierte Kundinnen und Kunden vor allem eines tun: „aktiv nachfragen“, sagt Zgubic, und zwar auch dahingehend, was der jeweilige Versicherer bei den einzelnen Produkten denn nun wirklich unter Nachhaltigkeit versteht. (cka)