Timo Boll: Der alte Mann und der Tischtennis-Ball

Wer bei einer Tischtennis-WM Sieger sucht, die nicht aus China kommen, braucht Ausdauer. Seit 1997 gelang es nur zwei Europäern, Jan-Ove Waldner und Werner Schlager. Seit 2003 dominiert das „Reich der Mitte“ aber alle Bewerbe. Der deutsche Boll, der erstmals 1997 teilnahm, bestreitet seine 21. Weltmeisterschaft.

Als der Deutsche Timo Boll zum ersten Mal bei einer Tischtennis-WM aufschlug, war Helmut Kohl Bundeskanzler. vom Euro war keine Rede, die D-Mark war das Zahlungsmittel. 1997 in Manchester war das. Und Boll sagt in der Rückschau: „Mich hat das total fasziniert. Ich habe zum ersten Mal die chinesischen Spieler gesehen, die ich vorher nur aus dem Fernsehen kannte.“ Seitdem hat die Menschheit das Smartphone, die Dating-Portale oder einen Mars-Roboter erfunden. Was aber immer noch kaum jemand kennt, ist ein Weg, die Übermacht China bei einem großen Tischtennis-Turnier zu besiegen.

1997 gewann immerhin der Schwede Jan-Ove Waldner die WM, 2003 stand Werner Schlager sensationell in Paris als Weltmeister fest. Ansonst sind seit 1995 nur Chinesen Weltmeister geworden.

Werner Schlager schrieb Sportgeschichte mit WM-Gold 2003 in Paris. Reuters / Charles Platiau

Noch krasser ist der Abstand bei den Frauen: seit 1979 stellte mit der Südkoreanerin Hyun Jung-hwa (1993) nur einmal ein anderes Land die WM-Siegerin. Deutschland etwa verlor seit Bolls Karrierebeginn sechs WM- und zwei Olympia-Finals gegen diesen Gegner. Es beim möglicherweise neunten Versuch endlich einmal zu schaffen, ist ein starker Antrieb für Boll, bei der Team-WM vom 16. bis 25. Februar in Südkorea noch einmal anzutreten. Es ist im Alter von 42 Jahren und elf Monaten bereits sein 21. WM-Turnier.

Unnachahmlich: Fan Zhendong. Imago / Noushad Thekkayil

Chinas hohe Kunst

Ob Wang Liqin, Wang Hao, Zhang Jike, Ma Long oder Fan Zhendong: die Spieler aus dem „Reich der Mitte“ sind unschlagbar. Besseres Material, andere Aufläge, Bälle, mehr Aufmerksamkeit, Geld, Bedeutung, Training: warum China unschlagbar bleibt, kennt viele gründe. Was im Basketball Amerikas Olympia-Auswahl ist, verkörpern sie mit dem Zelluloidball. „Im Einzel habe ich gegen Weltmeister Fan Zhendong neunmal in Folge verloren. Und trotzdem gehst du jedes Mal wieder in das Spiel und versuchst, einen Weg oder eine Lösung zu finden“, sagt Boll, der als 42-Jähriger seine 21. WM bestreiten wird.

Ob eine Trendwende gelingt? Ein wenig Hoffnung macht, dass die Chinesen von den vielen Turnieren und verschiedenen Wettbewerben genervt scheinen. Und es, mit fast 43, ein bemerkenswertes Comeback hingelegt hat. 2023 fiel er mehrere Monate wegen einer Schulterblessur aus. Boll war in seiner Karriere zwar schon häufiger verletzt. Aber nichts warf ihn bislang so weit zurück wie diese Auszeit. Im Jänner „platzte dann der Knoten“, wie er selbst es nennt. Boll gewann den deutschen Cup mit seinem Verein Borussia Düsseldorf und das internationale Turnier in Doha. Der viermalige Weltranglisten-Erste schlug dabei reihenweise Top-15-Spieler wie Lin Yun-Ju (Taiwan), Tomokazu Harimoto (Japan) und Darko Jorgic (Slowenien), die teilweise mehr als 20 Jahre jünger sind als er. Das Alter spielt bei diesem zeitlosen Spiel eben keine Rolle.

Fan Zhendong gilt als schnell, verbissen, konsequent. Imago / Wang Dongzhen

Bei Olympia ist die Übermacht erdrückend: seit 1988 und der Einführung des Damen-Einzels gibt es ausnahmslos nur Olympionikinnen aus China. Das gleiche gilt für den Teambewerb (seit 2008), bei den Männern währt die Serie seit 2008. Einzige Ausnahme: im Mixed jubelte 2020 in Tokio Japan.

Angst vor dem Rücktritt habe er keine, aufhören hätte er schon öfter können. Böse wäre ihm keiner gewesen. Sein Wunsch? WM-Gold in Busan, in Paris zum siebenten Mal bei Olympia spielen, wenn er es ins Dreier-Aufgebot schafft. Weil er nur Ambitionen kennt, hat er bereits vor der WM angekündigt, nicht als Ersatzmann nach Paris zu fahren. Der Platz wäre für einen jüngeren besser, der Erfahrung wegen. Der kann von sich behaupten, dass Olaf Scholz Bundeskanzler war. Nur, ob er 21 Jahre später noch am Tisch stehen wird wie Boll?

(dpa/fin)