Qual der Wahl am Valentinstag

Mit Karl Valentin hat der Valentinstag nichts zu tun - außer vielleicht in Bayern. Und so spricht er sich auch mit W statt mit V. In Indonesien tun die Wählerinnen und Wähler derweil ihre Bürgerpflicht.

Eines vorab: Der Valentinstag geht nicht auf Karl Valentin zurück. Obwohl das manche in Bayern anders sehen und Spaßvögel ihren eigenen Valentinstag abhalten mögen – und obwohl dem Münchner Komiker und Satiriker sicherlich ein Jux dazu eingefallen wäre. Als da wäre: „Es freut sich’s Herz und das Gemüt, wo die Blume des Blödsinns blüht.“ Wobei dies nicht unbedingt an die Adresse der Floristinnen und Floristen gerichtet war – eine Zunft, die maßgeblich vom „Feiertag“ des 14. Februar profitiert.

Der heilige Valentin als Patron der Liebenden, der der Überlieferung nach als Bischof im alten Rom Paare getraut und mit Blumen beschenkt haben soll und am 14. Februar enthauptet wurde, spricht sich mit W – anders als der hintersinnige Valentin, der vorneweg Wert auf sein V gelegt hat: „Nenn mich nicht Walentin, du nennst ja auch nicht deinen Vater Water.“ Außer er heißt Walter.

W wie Wahl also, woran wahrlich kein Mangel. Welcher Film? Welches Restaurant? Welche Bar? Nur um ein paar Beispiele aufzuführen. In Indonesien stehen die Wählerinnen und Wähler bei der Präsidentenwahl am Valentinstag gar vor der – nun, ja – Qual der Wahl. Der Karneval geht dort in die Verlängerung. Wer sein Kreuzchen macht, hat seine Bürgerpflicht erfüllt. Ob es hernach auch etwas zu feiern gibt, ist allerdings Ansichtssache.

