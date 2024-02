Biden-Vize Kamala Harris: „Ich bin bereit, meinem Land zu dienen“

Vizepräsidentin Kamala Harris bringt sich für den Fall der Fälle als Ersatzkandidatin für Joe Biden in Stellung.

Nikki Haley formulierte neulich ihre Vision von den USA: zwei Frauen im Duell um die Präsidentschaft. Konkret: ein Match Haley gegen Kamala Harris, die 52-jährige Republikanerin gegen die 59-jährige demokratische Vi­ze­prä­si­den­tin, beide mit in­di­schen Wurzeln.

Die Rivalin Donald Trumps hat indes einen Blick in die Zukunft geworfen, bestenfalls aufs Jahr 2028. Denn für die Wahl am 5. November 2024 besteht für beide nur ein Bruchteil einer Chance – falls Donald Trump von einem Gericht in einem der vier Verfahren verurteilt werden sollte und Joe Biden aus Gesundheitsgründen w. o. geben müsste.

Die Nummer zwei