Wie Seniorenhandys zum Breitenprodukt werden sollen

Das schwedische Unternehmen Doro will in Österreich wachsen. Platzhirsch bei Seniorenhandys ist Emporia aus Linz.

Die Zeit der Tastenhandys neigt sich ihrem Ende zu. Auch bei Senioren. Über einen Markt im Wandel.

Wien. Angetreten ist Michael Rabenstein Anfang 2020 zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Als die Gespräche mit den österreichischen Elektrohändlern bereits weit fortgeschritten waren, kam die Pandemie. Und statt im stationären Handel waren die Seniorenhandys des börsenotierten schwedischen Unternehmens Doro, dessen Geschäft im deutschsprachigen Raum Rabenstein verantwortet, aufgrund der Lockdowns nur im Onlinehandel verfügbar. Und der ist ein schweres Pflaster für Produkte, die die Kunden noch nicht kennen.

Der tatsächliche Markteintritt in Österreich, so Rabenstein im Gespräch mit der „Presse“, passierte also im Vorjahr. Und seither läuft es gut in Österreich. Der Anteil der Schweden am Markt für Seniorenhandys liegt zwischen drei und vier Prozent.