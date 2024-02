Mit „Digitalks on Tour“

Redaktionell unabhängig, finanziell unterstützt Kooperation

Wirtschaftskammer NÖ bietet Unternehmen umfassendes Servicepaket rund um Digitalisierung und künstliche Intelligenz.

Die Videos sind rund um die Uhr abrufbar – und liefern praxisorientierte Tipps und Infos zu betrieblichen Anwendungsmöglichkeiten künstlicher Intelligenz (KI). „Chat GPT und KI-Anwendungen im Arbeitsalltag“ stehen ebenso auf dem Programm wie etwa „Microsoft Copilot – eine völlig neue Art zu arbeiten“ oder „KI in der Praxis: Wie Unternehmen KI heute einsetzen“. Die Videos sind Teil der Initiative „Digitalks on Tour“, die die Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) in Kooperation mit dem Land Niederösterreich ins Leben gerufen hat. Ziel dieser besonders an der betrieblichen Praxis orientierten Initiative ist es, „speziell kleinen und mittleren Unternehmen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie die Digitalisierung Unternehmensprozesse und Abläufe optimieren kann“, erläutert dazu WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker. Als live zu besuchendes Veranstaltungsformat machen die „Digitalks on Tour“ bereits seit Herbst an verschiedenen größeren Orten in Niederösterreich Station, das nächste Mal am 7. März in Neunkirchen. Am 14. Mai ist Gmünd an der Reihe.

Leitlinien für jeden Betrieb

Die Strategie der WKNÖ bei der Betreuung ihrer Mitgliedsbetriebe in Sachen Digitalisierung und KI orientiert sich an den drei Schwerpunkten Information, Beratung und Weiterbildung. „Wir verfolgen das Ziel, die Chancen der KI zu verstehen, zu nutzen und den Mehrwert für die NÖ-Unternehmen sichtbar zu machen – sowohl für Ein-Personen-Unternehmen als auch für große Industriebetriebe“, erläutert dazu WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Alexandra Höfer. Absolut notwendig dafür sind Leitlinien, an denen sich die Unternehmen orientieren. „Jeder Betrieb sollte sich überlegen, welche Grundsätze er hat, wo es Sinn macht, die KI einzusetzen und welche Bereiche damit entlastet werden sollen“, betont Höfer. Dabei sei eines jedenfalls klar: „Jede KI, egal wie schlau, ist ohne eine ‚menschliche‘ Schnittstelle nutzlos.“

„Plattform KI“ als Drehscheibe

Als zentrale Drehscheibe für das KI-Angebot für NÖ-Unternehmen fungiert die „Plattform KI“ der Technologie- und Innovationspartner (TIP), die in ganz Niederösterreich mit Ansprechpartnern für die Unternehmen aktiv sind. Unter anderem können über die TIP – als von der EU kofinanziertes Innovationsservice von WKNÖ und Land NÖ – Beratungsförderungen von der Eruierung von KI-Potenzialen im Unternehmen bis zur Konzeption und Umsetzung von KI-Projekten in Anspruch genommen werden. Der Höchstsatz für diese nichtrückzahlbaren Zuschüsse liegt zwischen 10.780 und 14.080 Euro (bei Kooperationen mit F&E-Einrichtungen) netto. Über die Plattform abrufbar sind überdies fachspezifische Veranstaltungshinweise, Best-Practice-Beispiele sowie ein KI-Marktplatz zur Vernetzung von Anbietern und potenziellen Kunden.

„KI-Akademie“ am WIFI NÖ

Im Bildungsangebot des WIFI der Wirtschaftskammer NÖ wurde darüber hinaus eine eigene „KI-Akademie“ eingerichtet, wo in einem dreistufigen Programm mit Basiskurs, Technologiemodul und Managementschwerpunkt KI-Kompetenzen für das Wirtschaftsleben vermittelt werden. Dazu kommen weitere Bildungsangebote rund um KI, etwa zum Einsatz von KI im HR-Management oder im Vertrieb und Marketing, sowie ein umfassendes Kursprogramm rund um Fragen der Digitalisierung.



www.plattform-ki.at

www.tip-noe.at

www.noe.wifi.at/ki-akademie

