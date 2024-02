KI hält Einzug in den betrieblichen Alltag

Redaktionell unabhängig, finanziell unterstützt Kooperation

Tipps. Der Einsatz künstlicher Intelligenz verspricht in vielen Bereichen großes Potenzial. Unternehmen, die KI in ihren betrieblichen Alltag implementieren wollen, sollten dafür allerdings klare Regelungen haben.

Für KI-Anwendungen in Unternehmen gibt es bereits eine Fülle an Beispielen. Wichtig bei der Umsetzung ist ein planvolles Vorgehen:

Status quo erheben und Ziele definieren: Klären Sie Ihre Ziele und Erwartungen an den Einsatz von künstlicher Intelligenz. KI-Anwendungen sind immer als Assistenz für die Beschäftigten zu sehen.

Den Einsatz von KI-Systemen fördern oder verbieten? Machen Sie deutlich, was für Ihr Personal erlaubt ist und was nicht.

Sensibilisierung und Information der Mitarbeitenden: Klären Sie über Chancen und Risiken auf und unterstützen Sie bei ersten Aktivitäten.

Möglichkeiten zum Training anbieten: Lassen Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Funktion ausprobieren. Es dürfen dabei natürlich keine sensiblen Unternehmensdaten eingesetzt werden.

KI-Guidelines im Unternehmen entwickeln: Sie können eine Unternehmensvereinbarung zur Nutzung von KI-Anwendungen treffen.

Feedbackprozesse einführen: Erfassen Sie Zufriedenheit und Sicherheit der Mitarbeitenden. Das wird zeigen, ob KI positiv in den Arbeitsalltag integriert wird.

Zahlreiche Anwendungen

Die Anwendungsfelder für KI in Unternehmen sind breit und vielfältig. So ist KI etwa in der Lage, Texte in verschiedenen Sprachen zu produzieren, in verschiedene Tonalitäten umzuformulieren und grundsätzlich vorhandene Texte zu bearbeiten, zu korrigieren und zu optimieren. Passagen oder ganze Dokumente können mit KI-An­wen­dungen in hunderte Sprachen übersetzt werden. Auch Literaturrecherchen via KI kommen bereits in vielfältiger Weise zum Einsatz. Im visuellen Bereich ist künstliche Intelligenz in der Lage, Bilder, Grafiken und visuelle Inhalte zu erstellen.

Chatbots und Beschaffung

Diverse Feedbacktools sind in der Lage, Feedbacks von Benutzern oder Kundinnen und Kunden zu sammeln und zu analysieren. Ebenso kann KI dazu genutzt werden, Datenmengen zu analysieren und daraus Muster zu gewinnen.

Breit im Einsatz sind bereits diverse Chatbots, mit denen via KI Konversationen ähnlich wie mit Menschen geführt und die in Kundensupport- oder in Informationsdiensten eingesetzt werden können. In vielen Haushalten, aber auch in Unternehmen, sind überdies schon Gesichts- und Spracherkennungssysteme im Einsatz, die darauf basieren, dass KI Gesichter und Sprachen erkennt, was für Sicherheitssysteme und für Sprachassistenten genützt werden kann. Und schließlich sind auch Prozessautomatisierungssysteme mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ein großes Thema.

Ein gutes Beispiel für konkret bereits genutzte KI-Anwendungen sind etwa Beschaffungssysteme, wo künstliche Intelligenz für die Erstellung aktueller Bedarfsprognosen genutzt wird, um Fehlplanungen bei den Einkäufen zu verhindern – womit die Effizienz ge­stei­gert und Ressourcenver­schwen­dung­ verringert wird.