Erster Mann an Virus „Alaskapox“ gestorben

Eine seltene Krankheit in Alaska, die hauptsächlich Tiere befällt, führt nun zum ersten Todesfall beim Menschen.

Es ist eine Krankheit, die hauptsächlich kleine Säugetiere befällt. Nun wurde der erste Todesfall in Zusammenhang mit Alaskapox bekannt. Das Immunsystem des älteren Mannes, der vergangenes Monat starb, war wegen einer Krebstherapie geschwächt. Das könnte zum tödlichen Ausgang der Infektion geführt haben.

Erstmals identifiziert wurde der Virus 2015 an einer Patientin. Seitdem gab es insgesamt sieben beim Menschen nachgewiesene Erkrankungen. Diese verliefen alle mild. Die seltene Krankheit kann geschwollene Lymphknoten, Muskelschmerzen und Hautläsionen verursachen, sagen die Behörden in Alaska. In der Gegend, in denen die Krankheitsfälle aufgetreten waren, waren Mäuse an Alaskapox erkrankt. Eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung ist bisher nicht bekannt.

Es ist unklar, wie sich der verstorbene Mann mit dem Virus infizierte. Er lebte den Gesundheitsbehörden Alaskas zufolge alleine in einem bewaldeten Gebiet und war zuletzt weder verreist noch hatte er Kontakt zu Reisenden. Der Mann habe sich um eine streunende Katze gekümmert, die ihn mehrmals gekratzt habe. Tests der Katze auf das Virus waren negativ. Dennoch könnte das Tier der Überträger gewesen sein, heißt es. (red.)