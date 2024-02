Prabowo kommt nach einer Teilauswertung auf 59 Prozent der Stimmen.

Indonesien hat am Mittwoch einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament gewählt. Bei der Präsidentschaftswahl zeichnete sich eine klare Mehrheit für den umstrittenen Verteidigungsminister Prabowo Subianto ab. Der Ex-General liegt inoffiziellen Zahlen zufolge klar in Führung, wie aus Daten von drei Meinungsforschungsinstituten am Mittwoch hervorging. Demnach kommt Prabowo auf etwa 59 Prozent der Stimmen. Das würde für einen Sieg bereits im ersten Wahlgang reichen.

Bei den Zahlen handelt sich um die Resultate sogenannter Schnellauszählungen von Stimmzetteln, die von privaten Meinungsforschungsinstituten bei ausgewählten Wahllokalen im ganzen Land vorgenommen wurden. Bei früheren Wahlen haben sich die Werte als zutreffend erwiesen.

Rund 205 Millionen Menschen waren im viertbevölkerungsreichsten Land der Welt stimmberechtigt. Die meisten der 820.000 Wahllokale schlossen um 13.00 Uhr Ortszeit (7.00 Uhr MEZ). Der 72-jährige Prabowo galt bereits zuvor in Umfragen als haushoher Favorit auf die Nachfolge von Präsident Joko Widodo.

Vorläufige offizielle Ergebnisse werden spätestens am Abend Ortszeit erwartet. Das offizielle Ergebnis soll aber erst Ende März verkündet werden. (APA/dpa)