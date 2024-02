Jens Stoltenberg in Brüssel. Nach der geltenden Beschlusslage der Nato sollen die 31 Mitgliedstaaten zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung in die Verteidigung investieren.

Jens Stoltenberg in Brüssel. Nach der geltenden Beschlusslage der Nato sollen die 31 Mitgliedstaaten zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung in die Verteidigung investieren. Reuters / Yves Herman

Insgesamt summieren sich die Ausgaben der europäischen Partner des Verteidigungsbündnisses auf insgesamt 380 Milliarden Dollar, so Generalsekretär Stoltenberg.

18 der 31 Mitgliedstaaten der Nato werden nach Angaben von Generalsekretär Jens Stoltenberg in diesem Jahr das Zwei-Prozent-Ziel bei den Militärausgaben erreichen. Die Ausgaben der europäischen Partner würden sich auf insgesamt 380 Milliarden Dollar summieren, sagt Stoltenberg vor Beginn von Beratungen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel.

Erstmals seit Anfang der 1990er Jahre wird etwa Deutschland das Zwei-Prozent-Ziel einhalten können. Das bestätigte ein Sprecher des Ministeriums in Berlin am Mittwoch. Eine konkrete Zahl wollte er nicht nennen, da diese Informationen als geheim eingestuft seien. Für den Wehretat 2024 sind 19,8 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen der Bundeswehr und rund 52 Milliarden Euro im Einzelplan 14 des Verteidigungsministeriums vorgesehen.

Nach der geltenden Beschlusslage der Nato sollen die 31 Mitgliedstaaten zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung in die Verteidigung investieren. Bislang haben dies allerdings die wenigsten Staaten erreicht. Für Wirbel sorgten in diesem Zusammenhang Äußerungen des US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump vom Wochenende. Er würde etwa von Russland angegriffene Nato-Staaten, die ihren Verpflichtungen bei den Militärausgaben nicht nachkämen, nicht verteidigen, hatte Trump gesagt. Damit stellte er die Beistandspflicht der Allianz infrage, was in Europa auf scharfe Kritik stieß. (Reuters)