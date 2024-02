Warum uns zu viel Bargeld Wohlstand kostet

Europäer investieren ihr Geld nicht gern, sie horten es lieber. Doch das bringt einen entscheidenden Nachteil: anhaltende Wohlstandsverluste.

Wien. Europäer und Amerikaner können über vieles streiten: über Eiswürfel in Getränken oder darüber, wie viel Urlaub man haben sollte. Aber wenn es um die Frage geht, ob man Bargeld auf der Bank liegen lassen oder auf dem Aktienmarkt investieren soll, gibt es keinen Zweifel daran, wer falsch liegt: die Europäer. Ihre Spargewohnheiten vergrößern die Ungleichheit und machen sie insgesamt ärmer. Auch für die Unternehmen ist das ein Nachteil, weil sie kein Geld von Anlegern bekommen.

Dabei war es noch nie so einfach, in Aktien zu investieren. Die Angebote im Netz sind zahlreich, und dank börsengehandelter Indexfonds sind Investments auch deutlich günstiger als früher. Zudem legen die Europäer einen wesentlich höheren Anteil ihres verfügbaren Einkommens auf die Seite als die Amerikaner. Das Problem ist, dass Geld oft nicht in den Aktienmarkt fließt. In Großbritannien etwa gibt es eine ausgeprägte Neigung, in den Immobilienmarkt zu investieren, manchmal auf Kosten des Erwerbs anderer Vermögenswerte. Und in Ländern wie Deutschland und Österreich ist die Skepsis gegenüber dem Aktienmarkt besonders tief verwurzelt.