Aufregung um indiskretes Buch: Wann erzählen Autobiografen zu viel?

Der US-Schriftsteller Blake Butler hat ein kontroverses Buch über seine verstorbene Ehefrau geschrieben, die Dichterin Molly Brodak. „Molly“ hat in der Literaturszene eine Diskussion ausgelöst.

Das Buch beginnt mit einer Reihe von markerschütternden Szenen. Blake Butler kommt vom Joggen zurück und findet einen Zettel an die Haustür geklebt. „Blake, I have decided to leave this world“, steht darauf – der Beginn des Abschiedsbriefs von Butlers Frau, der Poetin Molly Brodak. Wenig später und noch am Telefon mit den bereits alarmierten Einsatzkräften findet er sie erschossen im Gras. Eine Fliege saugt bereits an der Einschusswunde unterm Kinn.

Auf etwas mehr als 300 Seiten skizziert Butler eine von Anfang an schwierige Beziehung zwischen zwei Künstlern bis ins letzte Detail. „Should I be allowed to make this said?“, fragt der Erzähler irgendwann in der Mitte – und tut es doch schon längst.