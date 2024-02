„Es geht auch anders“: Kultur-Kampagne mit „unklarem Erfolg“

Die Ergebnisse der Kulturkampagne des Ministeriums, die über eine halbe Million Euro kostete, sind fraglich. Das ergibt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der SPÖ.

Über eine halbe Million Euro hat die im September gelaunchte Kampagne „Du kannst auch anders“ des Kulturministeriums gekostet. Rund 90.000 Euro davon ging an die Kreativagentur „Agentur Butter“, der Rest an Inserate, also an Bewerbung der neuen Website „auchanders.at“. Das ging aus einer parlamentarischen Anfrage der Kultursprecherin der SPÖ, Gabriele Heinisch-Hosek, an Kulturminister Werner Kogler hervor, die der „Presse“ vorliegt.

Darin wollte man u. a. wissen, ob die Aktion evaluiert wurde, also ob das Ziel erreicht wurde, dadurch nach Corona wieder mehr Besucherinnen und Besucher in Kultureinrichtungen zu holen. Statistisch könne das nicht belegt werden, so die Antwort, die Kampagne läge erst zu kurz zurück und eine derartige Auswertung bedürfe großen Aufwand. Man argumentiert mit dem erreichten Ziel der Verbreitung: Über Werbung in Online-Medien wurden „in Summe etwa 6,5 Mio. an Mehr-Kontakten erzielt. Mit den Social-Media-Aktivitäten eine Reichweite von über 1,5 Mio. Sichtkontakten“.

Die Kampagne war die Reaktion auf eine breit angelegte Besucher-Untersuchung im Kulturbereich, die das Kulturministerium in Auftrag gegeben hatte. Heinisch-Hosek kritisiert darauf Bezug nehmend das gewählte Mittel einer Image-Kampagne: „Die Publikumsstudie hat klar ergeben, dass Gratiseintritte die kulturelle Beteiligung in Österreich heben können. Anstatt jedoch hier Initiativen zu setzen, hat es das Kulturministerium vorgezogen, eine Kampagne mit unklarem Erfolg um mehr als eine halbe Million Euro zu beauftragen.“

Weitere Kritikpunkte von Heinisch-Hosek: Die freie Szene sowie Angebote aus den Bundesländern fehlen Großteils auf der Internetseite. Ob sich das noch einmal ändern wird? Jedenfalls hat sich das Angebot auf der Seite seit ihrem Launch im September nicht wesentlich oder ersichtlich geändert. Hingewiesen wird dort, mit starkem Bezug auf diverse Förderungen des Ministeriums, auf bereits bestehende Angebote, günstiger in Theater, Kino oder Museen zu kommen. (red.)