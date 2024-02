Anfang März findet erste Wiener Frauenwoche statt

Am 8. März, dem Frauentag, findet das „offene Rathaus“ statt.

Am 8. März, dem Frauentag, findet das „offene Rathaus" statt.

Vom 4. bis zum 8. März finden in der Bundeshauptstadt zahlreichen kostenlose Veranstaltungen statt. Dazu zählen Workshops, Vorträge und Tanzkurse sowie das „offene Rathaus“.

Mehr Raum, mehr Zeit, mehr Chancen. Das wünschen sich Wienerinnen, wie die Frauenbefragung „Wien, wie sie will“ ergab. Auf Basis dieser Ergebnisse wird von 4. bis 8. März in der Bundeshauptstadt die erste Wiener Frauenwoche abgehalten. Im Rahmen dessen finden mehr als 100 Veranstaltungen statt.

Dazu zählen Workshops, Vorträge, Stadtspaziergänge, Tanzkurse, Filmvorführungen sowie Diskussionen. Eine kleine Auswahl:

Technik und Selbstbewusstsein

In der Wiener Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle (MA 39) können Mädchen und Frauen etwa verschiedenen technische Arbeitsgebiete kennenlernen - beginnend bei der Bauphysik bis zur Hygieneprüfung. In Schulklassen veranstalten die Bibliotheken und der Verein zur Erarbeitung feministischer Erziehungs- und Unterrichtsmodelle einen Workshop, in dem Jugendliche mehr über die Geschichte der Gleichberechtigung erfahren sollen.

Im „FEM Med“ Frauengesundheitszentrum erfahren Besucherinnen, was Selbstbewusstsein ist und ob man es erlernen kann. Bei den Girlpower-Workshops des Frauenservice Wien (MA 57) sollen Mädchen zu ermutigt werden, sich von unrealistischen Schönheitsidealen in (sozialen) Medien zu distanzieren.

Offenes Rathaus

Die Wirtschaftsagentur Wien informiert darüber, wie aus einer Idee ein Unternehmen wird und welche Möglichkeiten man hat, sich zu vernetzen. Im Wien Museum gibt es eine Ausstellung, die von elf verschiedenen Frauen im Rahmen eines Projekts für kreatives und autobiografisches Schreiben gestaltet wurde.

Am 8. März findet dann als Höhepunkt das „offene Rathaus“ statt. Diverse Programmpunkte sind hier geplant, wie zum Beispiel eine Rätselrally sowie ein Konzert der Musikerin Mira Lu Kovacs.

Die Veranstaltungen sind kostenlos. Interessierte könne sich unter wienerfrauenwoche.at anmelden. (schev)