UNO befürchtet Massenflucht aus Gazastreifen nach Ägypten

Der britische UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths warnt vor einem „Gemetzel“ im Falle eines israelischen Angriffs auf die Stadt Rafah und einem „Alptraum für die Ägypter“ durch einen Massenansturm von Palästinensern.

Rafah/Tel Aviv/Genf. UNO-Nothilfekoordinator Martin Griffiths warnt davor, dass angesichts des bevorstehenden israelischen Angriffs auf Rafah im südlichen Gazastreifen eine Massenflucht von dort über die Grenze nach Ägypten einsetzen könnte. Ein „ägyptischer Alptraum“ könnte unmittelbar bevorstehen, sagte der 72-jährige britische Diplomat am Donnerstag am Sitz der Vereinten Nationen in Genf. Dass die Menschen im Süden des Gazastreifens an einen anderen sicheren Ort in Gaza selbst verbracht werden könnten, sei eine „Illusion“.

Auf X warnte Griffiths zuvor, dass die geplante Offensive der Israelis gegen Reste der Hamas-Truppen dort ein Blutbad unter Zivilisten ergeben werde. „Ich befürchte ein Gemetzel in Gaza“, schrieb er in der Nacht auf Donnerstag. In einer ungewöhnlich scharf formulierten Erklärung hatte der Brite zuvor deutlich gemacht, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens in Rafah „zusammengepfercht“ sei und „dem Tod ins Auge“ blicke.

Die weit mehr als eine Million Menschen dort hätten „wenig zu essen, kaum Zugang zu medizinischer Versorgung, können nirgendwo schlafen und nirgendwo sicher hingehen“, erklärte Griffiths. „Sie sind, wie die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens, Opfer eines Angriffs, der in seiner Intensität, Brutalität und Tragweite beispiellos ist.“ Damit dürfte sich Griffiths bei Israel eher mäßig beliebt machen und vermutlich inhaltlich auch übers Ziel hinausschießen. Die internationale Gemeinschaft habe vor den gefährlichen Folgen einer Bodeninvasion in Rafah gewarnt, sagte Griffiths und fügte hinzu: „Die israelische Regierung kann diese Aufrufe nicht länger ignorieren“.

Rafah liegt unmittelbar an der Grenze zu Ägypten. Der dortige Übergang ist teilweise geöffnet, Hilfsgüter werden über die Grenze gebracht, sofern die Sicherheitslage dies zulässt. Die Israelis greifen zunehmend Ziele in Rafah an, um auch dort gegen Extremisten vorzugehen, die für das Massaker in Israel vom 7. Oktober verantwortlich gemacht werden. Zudem vermutet Israel, dass sich einige der noch immer im Gazastreifen festgehaltenen rund 100 Geiseln im Süden aufhalten.

Straße im Zentrum von Rafah. APA / AFP / Said Khatib

Indes riefen auch Kanada, Australien und Neuseeland in einer gemeinsamen Erklärung zu einer sofortigen humanitären Waffenruhe im Gazastreifen auf. „Eine Militäroperation hinein nach Rafah wäre katastrophal, hieß es in einer am Mittwoch (Ortszeit Ottawa) veröffentlichten Stellungnahme der drei Länder. Zuletzt blieben Vermittlungsversuche etwa Ägyptens, Katars und der USA ergebnislos. Israel müsse „seinen Freunden“ und der internationalen Gemeinschaft Gehör schenken, wurde an Israel appelliert. Ein internationaler Konsens gegen eine solche Offensive und gegen Israels Rachefeldzug wachse unübersehbar. (APA/DPA/red.)