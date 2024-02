Was jetzt für Infrastruktur-Aktien spricht

Der wachsende Bedarf an Datenmengen und Energie könnte der Infrastruktur-Branche noch reichlich Rückenwind verschaffen. Entsprechende Aktien sind laut Experten günstig.

Wien. Der Höhenflug bei US-Technologieaktien scheint kein Ende zu nehmen. Die künstliche Intelligenz bleibt wichtigstes Zugpferd. Sie treibt die Kurse dieser Aktien kräftig an, wie auch jene von Halbleiter-Unternehmen. Schließlich ist eine Menge Rechenleistung gefordert, die angesichts des Ausbaus der digitalen Infrastruktur weiter wachsen wird.

In Europa wird an einem schnelleren Internet gearbeitet, über das große Datenmengen ver­sendet werden können. So einigte sich die EU vor Kurzem auf das Gigabit-Infrastrukturgesetz. Der Ausbau der Gigabit-Netzinfrastruktur soll damit beschleunigt und die Kosten gesenkt sowie Genehmigungen für den Glasfaserausbau vereinfacht werden.