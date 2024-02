Was Putins Kalkül hinter Nuklearwaffen im Weltall sein könnte

Russland soll die Entwicklung einer nuklearen Anti-Satelliten-Waffe vorantreiben. Der Weltraum ist jedenfalls eine der verwundbarsten Stellen des Westens.

Am 9. Juli 1962 war am Himmel über Hawaii ein seltsames Farbenspiel zu sehen. Einige Minuten lang leuchtete ein ungewöhnliches Licht. Außerdem entstand ein elektromagnetischer Impuls, der unten auf der Erde, auf Hawaii, Hunderte Straßenlampen ausknipste, Alarmanlagen auslöste und auch Telefonverbindungen kappte und der jedenfalls in seiner Wucht die Forscher überraschte. Im Verlauf der nächsten Wochen gingen außerdem „oben“ in den erdnahen Umlaufbahnen (Leo) durch die freigesetzte Strahlung mindestens sechs Satelliten kaputt, darunter der erste zivile Kommunikationssatellit, Telstat.

Oder anders: Der US-Atomwaffentest „Starfish Prime“ in einer Höhe von 400 Kilometern war ein schrecklicher Erfolg.