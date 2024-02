Fahrradfahrer in Innsbruck von LKW mitgeschleift

Der Unfall passierte vor dem Innsbrucker Hauptbahnhof. Der Österreicher erlitt Schürfwunden an Händen und Unterschenkel.

Ein 37-jähriger Radfahrer ist Donnerstagnachmittag bei einer Kollision mit einem Lkw vor dem Innsbrucker Hauptbahnhof verletzt worden. Der Mann war nach dem Umschalten einer Ampel auf „Grün“ vom dahinter fahrenden Schwerfahrzeug touchiert worden, stürzte nach links und wurde einige Meter mitsamt dem Fahrrad mitgeschleift, teilte die Polizei mit.

Der Österreicher erlitt Schürfwunden an Händen und Unterschenkel. Er wurde nach der Erstversorgung an Ort und Stelle in die Klinik eingeliefert. Der Lkw wurde von einem 53-jährigen Österreicher gelenkt. Die Exekutive bat Zeugen des Unfalls um Hinweise. (APA)