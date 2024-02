Maden fallen aus der Gepäcklade: Delta-Flug muss umkehren

Flugzeuge des Unternehmens Delta Air in New York.

Flugzeuge des Unternehmens Delta Air in New York. Reuters / Andrew Kelly

Ein Passagier hatte verfaulten Fisch im Handgepäck. Das Flugzeug war gerade einmal knapp zwei Stunden in der Luft.

Der Flug 133 Delta Air von Amsterdam nach Detroit nahm eine unerwartete Wendung: Kurz nach Beginn des Fluges flogen kleine Lebewesen aus der Gepäcklade auf die Passagiere herunter. Es waren Maden – und mindestens ein Dutzend von ihnen erwischte eine Frau, die Augenzeugen zufolge panisch wurde. Während einige Flugbegleiter die Maden einzeln aufklauben mussten, machten sich andere auf die Suche nach ihrem Versteck. Jemand hatte verfaulten Fisch in Zeitungspapier eingewickelt und mitgenommen. „Als sie die Tasche geöffnet haben, hat sich jeder die Nase zugehalten“, erzählte Passagier Philip Schotte dem Sender Fox 2 Detroit.

Nach nicht ganz zwei Stunden in der Luft kehrte das Flugzeug wieder um und landete in Schiphol, die Passagiere mussten auf andere Flüge ausweichen. Schotte zufolge war der Mann, der den Fisch eingepackt hatte, ebenfalls im Flieger und gab seine Identität der Crew preis. Es blieb unklar, ob der Mann mit Konsequenzen rechnen muss. In jedem Fall wurde die verfaulte Ware für die restliche Flugzeit in den hinteren Teil des Flugzeugs gebracht und dort verwahrt.

Es ist nicht verboten, Lebensmittel an Board der Delta-Flüge mitzunehmen, auch nicht Fisch. Delta weist nur darauf hin, dass lebensmittelrechtliche Vorgaben im Zielland eingehalten werden müssen. (red.)