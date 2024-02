Terhi Kokkonen: „Hotel California“ im Schnee

Terhi Kokkonen ist in Finnland vor allem als Musikerin bekannt.

Terhi Kokkonen ist in Finnland vor allem als Musikerin bekannt. PIETARI PUROVAARA

Der Debütroman „Arctic Mirage“ der finnischen Autorin erzählt vom Beziehungs-Showdown eines Paares in der finnischen Einöde. Ungewöhnlich und atmosphärisch.

Die Beziehung zwischen Karo und Risto läuft nicht gut. Auf dem Heimweg von einem Versöhnungsurlaub in Lappland rutschen sie mit dem Auto von der Straße. Leicht verletzt landen sie zur Überbrückung in dem Luxushotel „Arctic Mirage“ in der finnischen Einöde. Es ist ein unheimlicher Ort, der die Spannungen zwischen Karo und Risto ihrem Höhepunkt entgegentreibt.

Wie alles endet, ist von Anfang an klar. Der erste Satz von Terhi Kokkonens Debütroman lautet: „Nachdem Karo Risto umgebracht hat, steht sie auf.“ Obwohl dieser Beginn das Ende bereits vorwegnimmt, entlässt Kokkonen den Leser keine Minute aus der Spannung. Das spricht für die Güte dieses atmosphärischen Buchs, das 2020 den Helsingin-Sanomat-Literaturpreis gewann.

Der Wahn quält hier viele

Das „Arctic Mirage“ bietet für Karo und Risto samt ihren Panikattacken, gegenseitigen Manipulationen und zunehmend aggressiven Psychospielchen die passende Umgebung, eine Art „Hotel California“ in der lappländischen Einöde. „Der Wahn. Er quält so viele hier“, denkt Martti, der Hotelarzt. Er trauert seiner verstorbenen Frau nach und spielt einmal pro Woche traurige Sexspielchen mit der Hotel-Managerin. Die junge Rezeptionistin Sinikka wiederum hasst ihre kitschige Sami-Tracht ebenso wie die Gäste und bemüht sich nach Kräften, diesen das Leben schwer zu machen.

Vor diesem Hintergrund lässt Terhi Kokkonen ihre Protagonisten auf einen Showdown zusteuern, wobei die Realität zunehmend verschwimmt. Das tut Kokkonen auf eine fast leidenschaftslose Art, mit distanzierten Beschreibungen hochemotionaler Zustände: „So hat Karo ihn noch nie gesehen. So hilflos und zugleich erschreckend hässlich. Die Falten scharf und tief, das Weiße seiner Augen von feinen Äderchen durchzogen. Die Lippen ausgetrocknet und rissig, an ein paar Stellen klebt weißer Schaum.“

„Arctic Mirage“ ist ein Roman, bei dem einem abwechselnd heiß und kalt wird; ein gruseliger Ausflug in eine Beziehungshölle. Wirklich Lust auf Lappland bekommt man dabei nicht unbedingt.