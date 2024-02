Die Modewoche in der britischen Hauptstadt gilt als Sprungbrett für junge Designer und ist für besondere Kreativität und Avantgarde bekannt.

Am 16. Februar startet in der britischen Hauptstadt die London Fashion Week. Die Veranstaltung feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Vertreter des British Fashion Council (BFC) eröffneten am Donnerstag die London Stock Exchange und Londoner Wahrzeichen wie Covent Garden und das London Eye werden grün beleuchtet, um das Jubiläum zu feiern.

Die Londoner Börse wurde vom British Fashion Council eröffnet. Reuters / Courtesy Of Lseg

Der Beitrag der Kreativbranche im Bereich Damen- und Herrenbekleidung für die britische Wirtschaft hat sich im vergangenen Jahr auf etwa 55,5 Milliarden Euro belaufen, wie der britische Moderat unter Berufung auf das Marktforschungsinstitut Mintel angibt.

Der British Fashion Coucinl wurde 1983 gegründet, ein Jahr später fand die erste London Fashion Week statt. Sie zählt neben New York, Mailand und Paris zu den wichtigsten und maßgeblichen Modewochen. Junge Talente und Avantgarde-Design stehen in London oft im Mittelpunkt, schon Designgrößen wie Alexander McQueen oder Stella McCartney haben hier den Grundstein für ihre Karrieren gelegt.

Etwa 150 Catwalk-Shows werden bis zum 20. Februar in London über die Bühne gehen. Zu den Highlights zählen unter anderem Burberry, Simone Rocha, Roksanda und Emilia Wickstead. (cg)