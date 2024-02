Janz Berlin ist ne Bühne

Es wieder einmal Berlinale, und die deutsche Hauptstadt stilisiert sich zur Weltstadt. Nur die Stars - genauer: die Polit-Stars - sind erst einmal in München.

Der rote Teppich ist ausgerollt, und Berlin spielt für zehn Tage wieder einmal Weltstadt. Die Berlinale ist in der Stadt – und janz Berlin ne Bühne, wie sich die Einheimischen brüsten. Na ja, eigentlich nur der sterile Potsdamer Platz als Zentrum des Festivals, der gute alte Kudamm mit dem KaDeWe – ach, lassen wir das – und die angesagten Lokalitäten in Mitte. Wolodymyr Selenskij suchte rasch das Weite und rauschte nach Paris. Die Paris-Bar in Westberlin ist eben kein Ersatz für die große weite Welt.

Glamour und internationales Flair verheißt dagegen die „Weltstadt mit Herz“ im Süden der Republik. Bei der Sicherheitskonferenz in München trifft sich das Who’s who der Außen- und Sicherheitspolitik. Aus Berlin fliegt die halbe Regierung an – sofern die Regierungsmaschinen abheben und nicht mit Defekt am Boden bleiben. So erging es Außenministerin Annalena Baerbock einmal sogar in der bayerischen Hauptstadt. Und da auch der Zugverkehr brachlag, ging es mit der Dienstlimousine zurück nach Berlin.

Dort wandelt derweil die lokale Prominenz über den roten Teppich: Bürgermeister Kai Wegner mit Freundin, der Senatorin und Parteifreundin aus der Stadtregierung, Gesundheitsminister Karl Lauterbach mit neuer Freundin. Wo sind die Zeiten, als George Clooney und Co. an der Spree flanierten?

