Wie weit reicht künstlerische Freiheit? Und wie macht man Kunst in restriktiven Systemen oder gar im Krieg? Diese Themen hinterfragt das Stück des vergessenen Autors Sławomir Mrożek in teils absurder Weise. Die wortwiege setzt — nach dem großen Erfolg von Václav Havels „Audienz“ am Festival 2023 — ihre Beschäftigung mit bedeutenden dissidentischen Autorinnen und Autoren fort. Regie führt Ira Süssenbach.