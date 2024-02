Redaktionell unabhängig, finanziell unterstützt Kooperation

In der internationalen Schiene des wortwiege-Festivals, die vergangenen Herbst 2023 feierlich aus der Taufe gehoben wurde, sind zwei Gastspiele innovativer und kritischer israelischer Bühnenkünst-ler:innen zu erleben: „A Handbook for the Israeli Theatre Director in Europe“ von Théâtre Majâz (Frankreich/Israel) – in Koproduktion mit wortwiege – und weiters „The Anthology“ von Acco Theatre Center (Israel).