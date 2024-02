Sinken die Sparzinsen jetzt wieder?

Die Österreicher bekommen derzeit vergleichsweise hohe Zinsen. Das kann sich aber relativ bald ändern.

Wien. Als geradezu paradiesisch könnte man die derzeitige Zinslandschaft Österreichs beschreiben. Bis zu 3,55 Prozent erhalten heimische Sparer dieser Tage, wenn sie ihr Geld mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr bei der Bank binden. Bei täglich fälligem Geld machen die Angebote für Sparzinsen ebenfalls bis zu drei Prozent aus, wie die Transparenzplattform für Spareinlagenzinsen der Oesterreichischen Nationalbank zeigt. Wobei es sich hier schon um sehr gute Angebote handelt und nicht um den Durchschnittszinssatz, den die österreichischen Geldinstitute ihren Kunden bieten – der liegt nämlich deutlich darunter.

So oder so. Derart hohe Zinsen könnten schon wieder der Vergangenheit angehören – was auch nicht verwunderlich wäre. Denn der Finanzmarkt erwartet in diesem Jahr Zinssenkungen vonseiten der Europäischen Zentralbank, weil auch die Inflation im Euroraum sukzessive zurückgeht. Und sinken die Zinsen in Frankfurt, schlägt sich das auch auf die Kreditinstitute des Euroraums durch. Und somit auch auf Österreichs Banken.