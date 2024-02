Plötzlich kontrollieren die Firmen ihre Kosten wie noch nie

Betriebliche Effizienz ist plötzlich zum Topthema bei den Firmen geworden, ergibt eine neue Analyse. Ins Auge springt, dass just die Branchen am meisten sparen, die sich mit der größten aller Zukunftstechnologien beschäftigen.

New York/Wien. Kostenkontrolle steht bei den Unternehmen plötzlich ganz oben auf der Prioritätenliste. Laut der Bank Morgan Stanley erörtern US-Unternehmen das Thema in ihren Geschäftsberichten in einem rekordverdächtigen Maße. Die Erwähnung von „operativer Effizienz“ sei in dieser US-Berichtssaison so häufig wie nie zuvor, heißt es in einer Analyse der Bankstrategen um Michael Wilson. Was steckt hinter dieser neuen Tendenz?