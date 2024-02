Zwei Ex-Wissenschaftsminister diskutieren über Forschung und die FPÖ

Harald Mahrer: In einer Zeit, in der die Digitalisierung und die sozialen Medien dazu beitragen, Kommunikationskomplexität extrem zu reduzieren, ist natürlich auch ein Biotop geschaffen worden, in dem solche Umtriebe dann viel mehr wirken können als noch vor 30 oder 40 Jahren. Da wird wenig hinterfragt. Es ist ja bemerkenswert, dass Menschen, die jede Menge Nahrungsergänzungsmittel einwerfen und nicht schauen, was auf der Packung steht, zugleich impfskeptisch sind.