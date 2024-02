Einblicke in das Leben der Tschetschenen in Österreich

Gewalterfahrungen, Sittenwächter, Emanzipation über den Arbeitsmarkt: Der „Presse“ liegen die Ergebnisse einer neuen Studie zur Lebensrealität von Tschetschenen in Österreich vor.

Sie sind eine Gruppe, die als schwierig gilt, von der in Medienberichten immer wieder in Zusammenhang mit Gewalttaten die Rede ist, und über die man – abgesehen davon – in Österreich recht wenig weiß. Dabei befindet sich im Europa-Vergleich mit 30.000 bis 40.000 Personen eine der größten tschetschenischen Bevölkerungsgruppen in Österreich. In Frankreich sind es etwa 60.000 Personen. In den Statistiken scheinen Tschetschenen als russische Staatsbürger auf. Bis ins Jahr 2022 war aber laut Experten beim Großteil der Asylwerber aus der Russischen Föderation davon auszugehen, dass es sich um Tschetschenen handelt. Im vergangenen Jahr hat der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) aus den eingangs genannten Gründen das International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) beauftragt, eine qualitative Studie zur Lebensrealität von Tschetschenen in Österreich durchzuführen.

Die Ergebnisse der Studie liegen der „Presse“ nun vor. Sie liefern, wenn auch nicht repräsentativ für die gesamte Gruppe, Erklärungen, warum gerade Bildung und Arbeitsmarktintegrationen für Tschetschenen in Österreich eine große Herausforderung sind, und warum Gewalt, auch innerhalb der Familie, unter Tschetschenen ein großes Thema ist.