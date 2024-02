Die Menschen im Süden des Gazastreifens sitzen in der Falle

Israels Militär rückt auf die Stadt Rafah vor, in die 1,4 Millionen Menschen geflohen sind. Ägypten bereitet sich auf den äußersten Notfall vor – und baut offenbar ein gewaltiges Zeltlager.

Sie sitzen buchstäblich in der Falle. Rund 1,4 Millionen Menschen sind in die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens geflohen. Vor ihnen die israelische Armee, die eine Offensive in die Stadt vorbereitet, hinter ihnen der Grenzwall ins benachbarte Ägypten.

Dort fürchtet man einen palästinensischen Massenexodus, wenn die israelische Offensive beginnt. Offiziell weigert sich Ägypten seit Beginn, palästinensische Flüchtlinge aufzunehmen. Das Land möchte nicht Teil eines palästinensischen Vertreibungsszenarios werden, lautet die Argumentation. Doch gleichzeitig bereitet sich Ägypten auf alle Eventualitäten vor. Satellitenbilder zeigen ein zwölf Quadratkilometer großes Areal direkt am Grenzwall gegenüber Rafah.