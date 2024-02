Drucken

Vorlesen Hauptbild • Die 16-jährige Bohdana vor dem teilzerstörten Wohnhaus, in dem sie mit ihrer Großmutter lebt. • Danylo Pavlov

Die Ukraine versucht den Wiederaufbau. Die Idee ist umstritten. Alles für die Front, fordern manche. Doch in zerstörten Orten hängen die Menschen zwei Jahre nach Kriegsbeginn in der Luft. Ein Lokalaugenschein in einem ehemals russisch besetzten Städtchen westlich von Kiew.

Brauner Matsch. Eine rechteckige Fläche voller dunkelbrauner aufgeweichter Erde. Keine Spur mehr von jenem neunstöckigen Wohnblock, den eine russische Fliegerbombe entzwei riss und unter dessen Trümmern mehr als 20 Menschen begraben wurden.

Das Verbrechen ereignete sich Anfang März 2022, ein paar Tage nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine. Die Fotos von der apokalyptisch wirkenden Zerstörung mitten im Städtchen Borodjanka gingen wenig später um die Welt und ließen keinen Zweifel an der Gewaltorgie, die der Kreml in der Ukraine entfachen würde. Borodjanka, eine Autostunde westlich der Hauptstadt gelegen, wurde wie Butscha und Irpin zu einem Symbol des Schreckens, den Wladimir Putins Invasion über das Land gebracht hatte.

Knapp zwei Jahre später ist von all dem nichts mehr zu sehen. Bagger haben die ausgebrannte Ruine im Zentrum Borodjankas abgetragen. Nicht ein Stein des Fundaments ist mehr übrig geblieben. Die Bewohner sind darüber erleichtert. „Es war schlimm. Die Ruine ist zu einem Foto-Objekt geworden“, sagt Olha Feschenko. „Dabei sind hier so viele Menschen gestorben.“

37 Objekte auf der Liste

Olha Feschenko, eine Frau Ende 50, setzt sich in ihrem Heimatort für das Andenken an die 33 langen Tage ein, als Borodjanka in den Händen der russischen Armee war. Eigentlich ist Feschenko Ökologin. Doch nach der Befreiung des Städtchens am 1. April 2022 hat sie begonnen, die Geschichten der Bewohner in einem Buch aufzuzeichnen, damit sie nicht vergessen werden. Es sind Geschichten von Todesangst und dramatischer Flucht, von Folter und Mord und vom Überleben unter der Besatzung.

Hat die traumatischen Erlebnisse ihrer Mitbürger während der russischen Besatzung aufgezeichnet: Olha Feschenko. Danylo Pavlov

Doch nur als Kriegsschauplatz will Feschenko ihre Heimat nicht sehen. „Das Leben geht weiter“, sagt sie. Und deshalb ist sie froh über den Abriss der Ruine. „Auch für die früheren Bewohner war der Anblick des Wohnblocks unerträglich.“ Wie viele hofft sie auf einen schnellen Neubau.

Feschenkos Wunsch könnte bald erfüllt werden. Die Hauptstraße von Borodjanka, durch die der russische Sturm der Verwüstung fegte, ist eine Großbaustelle. Die Straße ist aufgegraben, neue Rohre werden verlegt. Mehrere Gebäude sind mit gelben Aluzäunen abgeriegelt. Auf ihnen prangt das Logo der Regierungsagentur für Wiederaufbau und die Aufschrift „We build Ukraine“. Ringsum liegen Schutthaufen und Baumaterialien. Von einer Auferstehung aus den Ruinen zu sprechen wäre übertrieben. Aber etwas ist hier im Gange.

Reparatur eines Wohnblocks auf der Hauptstraße von Borodjanka Danylo Pavlov

Borodjanka ist einer von sechs Orten in der Ukraine, der für ein Pilotprojekt der Regierungsagentur ausgewählt wurde. 37 Objekte in der Stadt werden renoviert oder neu gebaut: 30 Wohnhäuser, sechs öffentliche Gebäude und die Hauptstraße.

Was ist wirklich notwendig?

Unter den Bedingungen einer sich hinziehenden Konfrontation lotet die Ukraine gerade aus, wie viel Wiederaufbau im Krieg möglich ist. Es gibt keinen Frieden, keine Stunde null, keine Entscheidung über Sieg und Niederlage. Doch jeden Tag werden neue Häuser getroffen, werden Menschen obdachlos. Ihnen muss geholfen werden. Wo es die Sicherheitslage erlaubt, werden Gebäude repariert oder gar neu errichtet. Borodjanka ist so ein Ort. Heute lebt man hier in einer Situation, die als relativ sicher gilt. Sicherheit ist in der Ukraine immer relativ. „Wir hören es, wenn die Raketen auf Kiew fliegen“, sagt Olha Feschenko.

Ein neues Denkmal auf einem Platz in Borodjanka. Danylo Pavlov

Über den Wiederaufbau hat sich in der Ukraine eine Debatte entzündet. Öffentliche Ausgaben für Kultur, Unterhaltung und Städtebau sind umstritten. Manche Stimmen fordern, dass angesichts der spärlichen internationalen Waffenlieferungen Budgetmittel vorrangig an die Front gehen sollen. Andere führen ins Treffen, dass öffentliche Investitionen auch die wirtschaftliche Existenz des Landes sichern. Es sind komplexe Fragen, aber die Ukraine muss Antworten finden. Was ist die Rolle des Staates im Kriegszustand? Was ist wirklich notwendig? Und was ist unnötiger Luxus in einem Land, das zwei Jahre nach Kriegsbeginn weiter um sein Überleben kämpft?

»Die Menschen müssen ja auch irgendwo wohnen. Wenn es ihnen gut geht, können sie unseren Verteidigern helfen.« Olha Feschenko Autorin des Buches „Lebendige Geschichten des Krieges“ über die Besatzungszeit in Borodjanka

Olha Feschenko hat eine Antwort auf diese Frage. Sie ist direkt betroffen, denn ihr Sohn dient in der Armee. In eineinhalb Jahren war er gerade einmal auf Heimatbesuch. Trotzdem verteidigt sie die öffentlichen Ausgaben für die Zivilisten: „Natürlich müssen wir bestmöglich unseren Soldaten helfen. Aber die Menschen müssen ja auch irgendwo wohnen. Wenn es ihnen gut geht, können sie arbeiten gehen und unseren Verteidigern helfen. Geht es ihnen schlecht, sind sie keine Hilfe.“

Borodjanka hat eine schwierige Ausgangsposition. Die Gemeinde gilt als die am stärksten beschädigte im Kiewer Gebiet: 80 Prozent des Wohnraums sind von Kriegsschäden gezeichnet. Mehr als 5000 von einst 26.000 Bewohnern haben ihr Heim überhaupt verloren. Andere hausen in Ruinen.

Zerstörte Existenzen: Blick in ein früheres Wohnzimmer. Danylo Pavlov

In einem Mehrparteienhaus am Ortseingang hat eine Bombe einen Gebäudeteil einfach weggerissen. Wie bei einem Puppenhaus sieht man in die Zimmer hinein. In eine Küche mit Kühlschrank, Tisch und grauen Sesseln. In einem Regal stehen noch Bücher. Hellbraune Türen führen ins Nirgendwo. Doch ein paar Wohnungen sind sogar hier belegt. Die 16-jährige Bohdana lebt mit ihrer Großmutter im Erdgeschoß. „Heizung, Strom und Wasser gibt es“, antwortet die junge Frau auf die Frage nach den Lebensbedingungen. „Eigentlich alles normal.“ Der Blick auf die verstümmelten Häuser, hinter denen zerstörte Existenzen stehen, scheint sie nicht mehr zu schockieren. Zu oft gesehen. „Es ist halt unser Heim.“ Dann entschuldigt sie sich. Sie hat es eilig, muss in den Unterricht.

Bohdanas älterer Nachbar findet, dass die Kriegserfahrung das Zusammenleben verändert hat. Viktor Rohowyk, 62 Jahre, Schirmmütze, schwarze Daunenjacke, spaziert durch den Hof. „Es ist nicht mehr so wie früher“, sagt er. „Da war bei uns mehr los, die Kinder rannten herum.“ Auch er hofft auf eine schnelle Renovierung, damit es wieder aufwärts geht. „Das Haus muss repariert werden. Dann kommen die Menschen zurück. Dann wird alles gut.“

Anwohner Viktor Rohowyk hofft, dass die geflohenen Bewohner zurückkommen, wenn Borodjanka erst einmal wiederaufgebaut ist. Danylo Pavlov

Hochglanzbroschüre mit zerstörten Häusern

Doch Borodjanka ist auch eine Geschichte der verpassten Möglichkeiten. Den Ort hat es nicht nur schwerer getroffen als andere Siedlungen im Kiewer Gebiet. Hier hat zudem die Uneinigkeit der Kommunalpolitik zur Verzögerung des Wiederaufbaus beigetragen.

Auch der Künstler Banksy war schon in Borodjanka. Sein Mural wurde konserviert und ist sogar von einem Alarm geschützt. Im Hintergrund unbewohnte Wohnblocks. Danylo Pavlov

Die Unzufriedenheit darüber ist im Gespräch mit den Bewohnern zu spüren. Schon der dritte Bürgermeister in zwei Jahren – diesmal eine Frau – ist im Amt. Sie gilt als tatkräftig. Doch ihr Treffen mit der »Presse am Sonntag« verschiebt die Bürgermeisterin zwei Mal. Schließlich klappt ein Termin mit ihrem ersten Stellvertreter, der ebenfalls erst seit Kurzem auf seinem Posten ist.

„Kurz nach der Befreiung gab es kolossale Chancen“, sagt Dmytro Negrescha, ein ernster junger Mann in Schwarz. „Da kamen so viele Organisationen und Fonds, die Geld geben wollten. Und hier hat niemand zugepackt.“ Der 35-Jährige sitzt in einem schmucklosen Sitzungssaal im von Granatsplittern zernarbten Rathaus. Dieses Gebäude wartet auch auf seine Restaurierung. Negrescha war zuvor in der Stadtpolitik im nahen und ebenfalls kriegszerstörten Ort Irpin tätig. Er kramt eine Hochglanzbroschüre hervor. In ihr sind Gebäude abfotografiert und die Kosten für deren Renovierung beziffert. „Das haben wir den internationalen Delegationen in die Hand gedrückt. Bitte schön, kommt und helft.“

Vizebürgermeister Dmytro Negrescha vor seiner langen To-do-Liste. Danylo Pavlov

Die Wohltäter aus dem Ausland nahmen das Angebot gern an. Jetzt will Negrescha diesen Erfolg in Borodjanka wiederholen. Allerdings stehen nun, zwei Jahre nach Kriegsbeginn, die Ausländer nicht mehr Schlange.

Negrescha weiß noch etwas: Die Zerstörung von Infrastruktur dauert nur wenige Sekunden. Der Wiederaufbau aber kann kompliziert werden. Oft fehlt es an den nötigen Dokumenten. „In der Sowjetzeit erhielten die Menschen Wohnungen, aber sie wurden nicht offiziell auf sie überschrieben. In anderen Fällen sind die Unterlagen verbrannt. Das alles zu organisieren braucht Zeit.“

»Wenn ich höre, was an der Front passiert, sage ich mir, wir haben Glück. Wir leben.« Nina Wesselowa, 63 Bewohnerin einer Notunterkunft in Borodjanka

Trotz dieser Hindernisse glaubt der 35-Jährige an die Zukunft Borodjankas. Er will Unternehmen in das Städtchen bringen. Immerhin liegt Borodjanka günstig entlang von Hauptverkehrsrouten. Davon verspricht man sich mehr Budgetmittel auf kommunaler Ebene, die wiederum in die Entwicklung der Stadt gesteckt werden sollen. Klingt gut. Im benachbarten Irpin hat das vor ein paar Jahren gut funktioniert. Doch das war vor dem Krieg. Der Bürgermeister bleibt dabei: Borodjanka, das sei ein „Klondike für Investoren“. Die Unternehmen sollten besser früher als später kommen, denn nach dem Sieg der Ukraine würden die Grundstückspreise steigen. Nach dem Sieg der Ukraine? „Wir denken an die Zukunft“, sagt Negrescha. „Der Krieg endet in jedem Fall mit dem Sieg der Ukraine.“

Warten auf die Zukunft

Es sind nur ein paar Schritte von Negreschas Amtssitz bis zur Modulsiedlung auf der anderen Straßenseite. Vom Optimismus des Vizebürgermeisters ist hier wenig zu spüren. Hier leben jene, die der Krieg heimatlos gemacht hat.

Kunstrasen und kleine Zimmer: die Modulsiedlung, die mit polnischer und litauischer Hilfe im Frühling 2022 errichtet wurde. Danylo Pavlov

Ein von Halogenlampen beleuchteter Gang, links und rechts führen Türen in kleine Zimmer. Es gibt Gemeinschaftsduschen und Gemeinschaftsklos, gegessen wird in der gemeinsamen Küche. Polen und Litauen haben die Notunterkunft für 300 Menschen finanziert. Bis heute sind alle Zimmer belegt. Neben den Einwohnern Borodjankas sind Vertriebene aus dem Osten des Landes dazugekommen. Eine Zwangsgemeinschaft, vereint im Verlust.

Nina Wesselowa und ihr Mann in ihrem kleinen Zimmer im Moduldorf. Danylo Pavlov

In einem Zimmer leben die 63-jährige Nina Wesselowa und ihr Mann. Sie hatten erst ein Jahr vor Kriegsbeginn ihre Eigentumswohnung in Borodjanka bezogen. Nun ist das ganze Wohnhaus wegen eines Treffers unbewohnbar. Die beiden leben auf ein paar Quadratmetern mit den Habseligkeiten, die sie retten konnten. Wann sie eine Ersatzwohnung erhalten werden, wissen sie nicht. Wesselowa hat ihre Ansprüche heruntergeschraubt: „Wenn ich höre, was an der Front passiert, sage ich mir, wir haben Glück. Wir leben.“