Sportler und ihre körperlichen Grenzgänge für den Sieg

Der in der Mongolei geborene Sumoringer Terunofuji Haruo (l.) bringt rund 174 Kilogramm auf die Waage.

Der in der Mongolei geborene Sumoringer Terunofuji Haruo (l.) bringt rund 174 Kilogramm auf die Waage. APA / AFP / Japan Pool

Der Grat zwischen zu viel und zu wenig Gewicht ist im Leistungssport schmal. Welche Athleten sich in ihrem Erfolgshunger besonders am Limit bewegen.

Der professionelle Klettersport hat ein gewichtiges Problem. Nachdem im Vorjahr Athleten und Mediziner angesichts mangel- und minderernährter Sportler Alarm geschlagen hatten, musste der Weltverband IFSC reagieren. Dieser kündigte nun Reformen an, um gegen das Problem von Essstörungen und Magersucht vorgehen. Die einfache Rechnung – je dünner, desto weniger Gewicht muss man die Kletterwand hochziehen – soll in Zukunft nicht mehr aufgehen.

Dabei ist Klettern nur eines von vielen Beispielen, an welchen erkennbar ist, dass die Frage des Gewichts im Leistungssport eine essenzielle ist. Die Luft an der Spitze ist dünn, der Kampf um Siege verlangt Besessenheit – und bei der Ernährung hat eine solche nicht selten fatale Folgen. „Sportlerinnen und Sportler haben im Leistungssport ein erhöhtes Risiko, Essstörungen zu entwickeln“, sagte Sportmediziner Wilhelm Bloch der Deutschen Presse Agentur vor rund einem Jahr. Zwischen zehn und zwanzig Prozent aller Athleten seien betroffen. Besonders anfällig seien Sparten, in denen Gewicht und Ästhetik eine Rolle spielen.