Donald pumpt Onkel Dagobert an

Donald Trump ist nach zwei Gerichtsurteilen knapp bei Kasse. Wen könnte er jetzt nur „anschnorren“?

Würde er tatsächlich in Geld schwimmen wie Dagobert Duck, er könnte die Strafe aus der Portokasse zahlen – allerdings mit Ingrimm, verkniffenem Gesicht und schmerzverkrümmt. Für Donald Trump kam es jetzt freilich knüppeldick: Ein Gericht in seiner Heimatstadt New York verdonnerte ihn erst zu 83 Millionen Dollar an Schadenersatzzahlung wegen Diffamierung einer Autorin. Und obendrauf brummte ihm ein Gericht in Manhattan 464 Millionen Dollar inklusive Zinsen wegen Bilanzfälschung auf.

Mehr als eine halbe „Mille“, wie Milliardäre unter ihresgleichen vermutlich sagen, das bringt auch ein Immobilien-Mogul nicht im Handumdrehen auf. Zumal sich sein „flüssiges“ Vermögen auf maximal 400 Millionen Dollar beläuft. Pech für den „King of the Deal“, der plötzlich ohne Kleider dasteht – enthüllt und entblättert, was selbst für seine eingefleischten Fans ein unschöner Anblick sein muss. Nun muss ihr vermeintlicher Heilsbringer sie um 20-Dollar-Spenden anschnorren, damit sie ihm aus der Patsche helfen.

Wie immer, wenn es ihm an den Kragen geht, schreit „The Donald“ Zeter und Mordio. Er könnte seine Millionärsfreunde zu einem Spendendinner nach Mar-a-Lago bitten. Auf die ist allerdings kein rechter Verlass. Und Onkel Dagobert? Der hat sich in seinem Goldpalast verbarrikadiert und lässt Donald nicht rein.

