Bangen um Kalajdžić: Knieverletzung befürchtet

Saša Kalajdžić muss den nächsten Rückschlag hinnehmen. Der ÖFB-Stürmer verletzte sich im Spiel seiner Frankfurter gegen Freiburg wohl am Knie und muss vor einem längeren Ausfall – und damit auch um eine EM-Teilnahme zittern.

Beim Spiel zwischen Freiburg und Frankfurt musste Saša Kalajdžić früh ausgewechselt werden. Der 26-jährige Wiener war nach acht Minuten ohne Fremdeinwirkung zu Boden gegangen und hatte sich sein rechtes Knie gehalten. Er hatte bereits zwei Kreuzbandrisse im linken Knie. Kalajdžić, der selbstständig in die Kabine gehen konnte, kam in Hälfte zwei auf Krücken zurück zur Frankfurter Ersatzbank und wurde nach dem Match zur Untersuchung ins Spital gebracht. „Dort wird er eingehend untersucht. Wir hoffen, dass es nichts Negatives ist, aber das kann ich auch nicht versprechen“, sagte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller.

Nicht nur für Frankfurt, sondern auch für das österreichische Nationalteam wäre ein längerer Ausfall vom Kalajdžić extrem bitter. Der Stürmer wäre aktuell eine von nur wenigen rot-weiß-roten Optionen auf seiner Position bei der Europameisterschaft im Sommer.

Ersatzmann glänzt

Kalajdžić-Ersatz Ansgar Knauff erzielte zwei Tore und brachte damit die Eintracht mit 2:1 (35.) bzw. 3:2 (72.) in Führung. Doch den Auswärtssieg vereitelte der in der 77. Minute eingewechselte Gregoritsch, der in der 89. Minute den Ausgleich köpfelte. Sein Kopfball wurde noch vom Frankfurter Makoto Hasebe entscheidend abgefälscht.

In der 98. Minute kratzte Tuta einen Schuss von Gregoritsch gerade noch von der Linie und verhinderte damit den Doppelpack des Steirers. „Ich bin glücklich, dass wir noch unentschieden gespielt haben. Am Ende kann ich aber sogar noch das 4:3 machen, im Moment ärgere ich mich noch darüber“, meinte Gregoritsch nach der Partie im Dazn-Interview.

Frankfurt bleibt mit 33 Punkten Sechster, Freiburg ist mit 29 Zählern Achter. Das ereignisreiche Duell musste zudem unterbrochen werden, als zwei ferngesteuerte Flugzeuge kurz nach Beginn der zweiten Hälfte aus dem Heim-Fanblock gestartet wurden und über das Spielfeld flogen. Zudem warfen die Anhänger, die damit gegen die Investorenpläne der Deutschen Fußball Liga (DFL) protestierten, Süßigkeiten auf das Feld. Beide Teams mussten im Anschluss in die Kabinen. Eine Fan-bedingte Unterbrechung gab es auch in Bochum.