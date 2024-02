Drei Erkenntnisse aus dem Masernausbruch

Österreich bleibt ein impfskeptisches Land, die Pandemie hat dieses Skepsis weder erhöht noch verringert. Dafür hat sie etwas anderes erreicht – rasche Erregung.

Sechs in den ersten beiden Wochen des Jahres, 24 in den nächsten beiden, 72 in den Kalenderwochen fünf und sechs sowie acht in der vergangenen Woche. 110 laborbestätigte Fälle von Masern wurden der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) zufolge bisher in Österreich gemeldet – der Großteil davon in Tirol (34), Wien (32), Niederösterreich (18) und der Steiermark (zwölf).

Vergleichbare Ausbrüche gibt es auch in anderen Ländern Europas. Mit weiteren Infektionen ist zu rechnen, sagen Ärzte. Und raten zur kostenlosen Impfung. Angesichts von 110 Fällen in sieben Wochen ist die Aufmerksamkeit, die die Masern auf sich ziehen, beachtlich. Noch dazu inmitten der Grippewelle, in der sich derzeit Zehntausende Menschen wegen der „echten“ Grippe, grippalen Infekten und Covid-19 im Krankenstand befinden.