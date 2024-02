Drei Verletzte bei Skiunfällen im Tiroler Ötztal

Ein neunjähriges Kind aus den Niederlanden prallte am Gaislachkogel gegen eine Absturzsicherung und bei Zusammenstößen wurden sowohl ein 69-jähriger deutscher Skifahrer als auch zwei Niederländer verletzt.

Drei Skiunfälle im Skigebiet Sölden im Tiroler Ötztal haben am Sonntag ebenso viele Verletzte zur Folge gehabt. Ein neunjähriges Kind aus den Niederlanden prallte am Vormittag am Gaislachkogel aus unklarer Ursache gegen eine Absturzsicherung und wurde verletzt, berichtete die Polizei. Am Nachmittag wurden bei Zusammenstößen sowohl ein 69-jähriger deutscher Skifahrer als auch zwei Niederländer im Alter von 29 und 62 Jahren verletzt.

Der 69-Jährige kollidierte mit einem weiteren Skifahrer und beide stürzten. Während der zweitbeteiligte, unverletzte Wintersportler weiterfuhr, wurde der Deutsche schwer verletzt. Auch beim Zusammenstoß des 26-jährigen Niederländers mit seinem 62-jährigen Landsmann kamen beide zu Sturz und wurden verletzt. Alle Verletzten wurden jeweils mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen. (APA)