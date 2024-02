Bauwirtschaft fordert Eigenheimbonus von bis zu 100.000 Euro

Die Branchenvertreter schicken ihre Wunschliste an die Regierung. Eine der vielen Forderungen ist ein Eigenheimbonus, der für das erste eigene Haus oder Wohnung vom Bund zur Verfügung gestellt werden soll.

Wien. Ganze 13 einflussreiche Entscheidungsträger saßen im höchsten Raum der Wirtschaftskammer zusammen. Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer hatte an diesem Montag zu einem Arbeitsgespräch mit Spitzenvertretern der Bau-Sozialpartner und der betroffenen Branchen eingeladen und gestikulierte in großen Armbewegungen.

Nicht nur Bauwirtschaftsvertreter wie Immobilienobmann Gerald Gollenz und Georg Bursik sitzen in der U-geformten Tischrunde, sondern auch Nationalbank-Vizegouverneur Gottfried Haber und Erste-Group-Chef Willi Cernko. Schließlich ist es vor allem die schwierige Finanzierungslage, die der Branche zu schaffen macht.

„Jetzt gibt es noch einen guten Zeitpunkt, etwas zu tun“, sagt Mahrer vor Journalisten. Scheitert die Regierung mit der Verabschiedung von Unterstützungsmaßnahmen, drohe Arbeitslosigkeit, wirtschaftliche Seitwärtsbewegung, weniger Wohnraum sowie ausbleibende Sanierungen.

„Substanzieller Betrag“ als Förderung gefordert

Die Koalition hatte schon angedeutet, sich auf ihre letzten Monate im Amt noch für ein Konjunkturpaket zusammenzuraufen. Einer der Profiteure soll die Baubranche sein. Die Bauwirtschaftsvertreter wollen sichergehen, dass die Kräfte der Politiker im Endspurt nun nicht nachlassen. Deswegen senden sie ihre expliziten Wünsche an die Regierung.

Obwohl diese bereits arbeitswillig ist, betont Mahrer, müsse das Paket vor allem „schnell gehen und unmittelbar wirksam sein“. Auf eine konkrete Summe wollte man sich nicht festlegen. Die Verhandlungen mit der Regierung laufen derzeit parallel und die Branche wolle der Koalition keine Details über die Medien ausrichten.

Dennoch: „großvolumig und substanziell“ müsse der Betrag sein, so Mahrer. Es seien schon viele genehmigte Projekte in der Pipeline. Diesen solle das frische Geld unter anderem zugutekommen. Man wolle den Wohnbau fördern, den gewerblichen Bau sowie den Sozialbau. Auch Maßnahmen bei der Finanzregulatorik und den Verwaltungsprozessen werden gefordert. Vor allem bei der KIM-Verordnung erhofft man sich eine Erleichterung, weil der Einfamilienhausbereich lahmt.

Zuschuss für erstes eigenes Eigenheim

Konkret schlugen die Bausozialpartner einen Eigenheimbonus für die erste eigene Wohnung oder das erste eigene Haus vor. „Das würden wir der Regierung ganz wärmend ans Herz legen“, sagte Mahrer. Hier sei ein Betrag von etwa 20 Prozent der Kosten vom Bund im Spiel. Dieser könnte bei 100.000 Euro gedeckelt werden und gelte als nicht rückzahlbarer Zuschuss. Jetzt Arbeitsplätze in der Branche zu verlieren, wäre „ein Schuss ins Knie“, sagte Josef Muchitsch, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft Bau-Holz (GBH).

Die Lage in der Baubranche sei „angespannt“, so Mahrer. Die Bauwirtschaft ist „ein wichtiger Motor“ für Österreich und habe mit mehr als 40.000 Betrieben eine erhebliche Bedeutung für das Land. Komme dieser Motor ins Stottern, fehle in Zukunft Mietwohnraum.

In der Braubanche herrscht ein toxischer Mix. Erst hatte die Pandemie die Nachfrage und die Preise befeuert, dann sorgte die Zinswende für abruptes Ende der vollen Auftragsbücher. Derzeit kämpft der Sektor mit einer herausfordernden Finanzierungslage, etlichen Insolvenzen und einer steigenden Arbeitslosigkeit.