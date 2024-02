Russland verwehrt Mutter Zugang zur Leiche von Alexej Nawalny

Die Mutter von Alexej Nawalny und dessen Anwälte wurden am Montag nicht ins Leichenschauhaus der nordrussischen Stadt Salechard gelassen. Die Witwe des 2006 vergifteten Ex-Spions Litwinenko gibt Putin Schuld am Tod Nawalnys.

Nach dem Tod des russischen Regimegegners Alexej Nawalny im Straflager haben die Mutter und die Anwälte nach Angaben der Sprecherin des Oppositionellen weiter keinen Zugang zur Leiche des 47-Jährigen. Am Montag in der Früh seien Alexejs Mutter Ljudmila Nawalnaja und die Anwälte nicht in die Leichenhalle in der nordrussischen Stadt Salechard gelassen worden. „Auf die Frage, ob sich dort Alexejs Körper befindet, antworten die Mitarbeiter nicht“, so Kira Jarmysch auf X.

Angehörige und das Team Nawalnys fordern den russischen Machtapparat seit Tagen zur Herausgabe der Leiche auf. Nach offiziellen Angaben war der Gegner von Machthaber Wladimir Putin am Freitag im Straflager gestorben. „Im Ermittlungskomitee wurde der Mutter und den Anwälten gesagt, dass die Untersuchung des Todes Nawalnys verlängert wurde. Wie lange sie noch dauert, ist nicht bekannt“, teilte Jarmysch mit. „Die Gründe des Todes sind immer noch „nicht festgestellt“.“ Nawalnys Team macht Putin für den Tod Nawalnys verantwortlich und wirft den Behörden Verzögerungstaktik vor.

Die Witwe des russischen Oppositionsführers, Julia Nawalnaja, war am Montag zum EU-Außenministertreffen in Brüssel eingeladen. Sie hatte am Vorabend erstmals seit dem Tod ihres Mannes auf Instagram einen Beitrag abgesetzt – ein Foto, auf dem Nawalny sie liebkoste und mit den Worten: „Ich liebe dich“. Tausende Menschen sprachen in Kommentaren Julia Nawalnaja Mut zu und wünschten ihr Kraft. Am Montagmorgen hatte der Eintrag mehr als eine halbe Million Aufrufe.

Freigabe von Nawalnys Leiche: 12.000 Menschen unterzeichnen Petition

Mehr als 12.000 Menschen hätten einen Aufruf an das russische Ermittlungskomitee unterstützt, teilte die Bürgerrechtsplattform OWD-Info am Sonntag auf Telegram mit. OWD-Info hatte den Aufruf selbst erst am späten Samstagnachmittag gestartet. „Die Herausgabe der Leiche muss so schnell wie möglich erfolgen. Wenigstens nach seinem Tod sollte Alexej Nawalny bei seinen Angehörigen sein“, heißt es in der Erklärung.

Nawalnys Anhänger werfen den russischen Behörden vor, eine Übergabe des Leichnams zu verhindern, um die Spuren seiner „Mörder“ zu verwischen. Der nach vielen Tagen in immer wieder angesetzter Einzelhaft körperlich geschwächte Nawalny war nach russischen Angaben am Freitag bei einem Hofgang im Straflager bei eisigen Temperaturen zusammengebrochen. Wiederbelebungsversuche blieben demnach erfolglos.

Menschenrechtler werfen dem russischen Machtapparat Mord vor. Auch die Mitarbeiter des prominenten Antikorruptionskämpfers gehen davon aus, dass Nawalny gezielt getötet wurde. Weltweit gibt es Gedenkveranstaltungen für den mit 47 Jahren in Haft ums Leben gekommenen russischen Oppositionspolitiker.

400 Menschen festgenommen

In Russland wurden bei verschiedenen Aktionen mehr als 400 Menschen festgenommen. Die Gerichte haben unterdessen begonnen, Haftstrafen von bis zu zwei Wochen zu verhängen. Am Sonntag hat auch Lynne Tracy, die US-Botschafterin in Russland, eine improvisierte Gedenkstätte in Moskau besucht. In der russischen Hauptstadt hat die Polizei eine Absperrung am Mahnmal für die Opfer von Unterdrückung der Sowjetzeit errichtet.

Seit dem Tod des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny haben russische Gerichte schon mehr als 150 Menschen wegen öffentlicher Trauerbekundungen zu kurzen Haftstrafen verurteilt. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, wurden am Samstag und Sonntag allein in St. Petersburg 154 Menschen wegen Verstößen gegen die strengen russischen Versammlungsgesetze zu bis zu zwei Wochen Haft verurteilt.

Die Witwe des in London vergifteten russischen Ex-Spions und Putin-Kritikers Alexander Litwinenko macht den russischen Präsidenten Wladimir Putin für den Tod Alexej Nawalnys verantwortlich. Sie sei geschockt gewesen vom Tod des Kremlgegners, sagte Marina Litwinenko dem britischen Nachrichtensender Sky News am Montag. Sie habe aber keinen Zweifel daran, wer dafür verantwortlich sei.

Litwinenko-Witwe gibt Putin Schuld am Tod Nawalnys

„Putin ist ein Monster“, sagte sie und fügte hinzu: „Ich war so wütend, weil Putin wieder getötet hat, den prominentesten Politiker und die Hoffnung eines neuen Russlands getötet hat.“ Sie sorge sich auch um weitere politische Gefangene in Russland, fügte sie hinzu.

Alexander Litwinenko starb 2006 in London nach einem Anschlag mit dem Strahlengift Polonium 210, das ihm einem Untersuchungsbericht zufolge in einem schicken Londoner Hotel in den Tee gemischt worden war. Vom Krankenhausbett beschuldigte er Putin, hinter dem Mordanschlag zu stecken. Der Ex-Geheimdienstler gehörte damals zu den schärfsten Kritikern des Kremls. Unter anderem hatte er den Inlandsgeheimdienst FSB, für den er gearbeitet hatte, beschuldigt, für Bombenanschläge auf Wohnhäuser in Russland verantwortlich zu sein, die 1999 einen Vorwand für den zweiten Tschetschenien-Krieg liefern sollten (APA/Reuters/dpa/AFP)