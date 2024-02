Ungarn sucht in Sicherheitsfragen die Zusammenarbeit mit China

Treffen in Budapest

Viktor Orbán traf den chinesischen Minister Wang Xiaohong am Freitag in Budapest. Imago / Xin Hua

Viktor Orbán gilt als der engste Verbündete Russlands innerhalb der EU. Auch mit China zeigt der ungarische Staatschef keine Berührungsängste. Chinas Sicherheitsminister spricht bei seinem Besuch in Budapest gar von einem „neuen Höhepunkt der bilateralen Beziehungen“.

China sucht engeren Kontakt mit China in Sicherheitsfragen. Bei einem Besuch des chinesischen Ministers für öffentliche Sicherheit Wang Xiaohong in Budapest bei Ministerpräsident Viktor Orbán habe China angeboten, seinen langjährigen strategischen Partner Ungarn in Fragen der öffentlichen Sicherheit zu unterstützen. Die Zusammenarbeit solle über Handels- und Investitionsbeziehungen hinausgehen.

Anlass des Besuchs von Wang letzte Woche in Ungarn war ein Jubiläum: China und Ungarn feiern 75 Jahre diplomatische Beziehungen. Wang sagte, er hoffe, dass die Zusammenarbeit „ein neuer Höhepunkt der bilateralen Beziehungen“ in Bereichen wie der Bekämpfung des Terrorismus und der grenzüberschreitenden Kriminalität sein werde. Wang traf auch Innenminister Sándor Pintér und unterzeichnete Dokumente über die Zusammenarbeit in den Bereichen Strafverfolgung und Sicherheit, berichtete Xinhua am Sonntag, nannte aber keine Einzelheiten.

Zusammenarbeit bei Strafverfolgung und Sicherheit

Ungarn - obwohl Teil der EU und auch der Nato - hat in den letzten Jahren unter Regierungschef Orbán danach gestrebt, seine Verbindungen nach Russland und China auszubauen, oftmals zum großen Ärger der westlichen Partner. So steht Ungarn (wie zuvor auch die Türkei) lange auf der Bremse, was den Nato-Beitritt Schwedens betrifft. Ungarn ist der einzige NATO-Staat, der den Antrag Schwedens auf Beitritt zum Sicherheitsblock nicht ratifiziert hat.

Aus China sind immer wieder kritische Worte über die Nato zu hören, insbesondere nachdem das Bündnis im vergangenen Jahr erklärt hatte, dass Peking mit seinen „Ambitionen und seiner Zwangspolitik“ seine Interessen, seine Sicherheit und seine Werte infrage gestellt habe. Chinesische Staatsmedien bezeichneten die Nato als eine „ernste“ Herausforderung für den Weltfrieden und die Stabilität.

Der Sicherheitspakt mit Ungarn stellt einen diplomatischen Pfeiler für China in der Europäischen Union dar, da die EU ihre Beziehungen mit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt wegen Differenzen über Menschenrechte, Handel und Russlands Invasion in der Ukraine eher zurückhaltend anlegt. Die wachsende Affinität Ungarns zu Peking hat längst einen Keil in die gemeinsame Front der EU getrieben.

Ungarn wischt Vorwürfe gegen China vom Tisch

Bei mehreren Gelegenheiten hat Ungarn kritische EU-Positionen zu Themen wie Menschenrechte beiseite geschoben oder sich ihnen widersetzt und chinesische Investitionen begrüßt. In Ungarn befindet sich auch die größte Logistik- und Produktionsbasis von Huawei Technologies außerhalb Chinas, obwohl die Europäische Kommission davor warnt, dass der Telekommunikationsriese ein Risiko für die Sicherheit der EU darstellt.

Seit 2016 arbeitet Huawei gemeinsam mit dem in Shanghai ansässigen Unternehmen für künstliche Intelligenz Yitu Technology an Lösungen für intelligente Städte, um die öffentliche Sicherheit und die Polizeiarbeit durch den Einsatz von KI und Überwachung zu verbessern. Ungarn wird außerdem bald die erste europäische Fabrik des chinesischen Automobilherstellers BYD beherbergen (Reuters)