FPÖ-Chef Kickl hat auf die jüngste Folge des „ZDF Magazin Royale“ reagiert, in der sich Satiriker Böhmermann an dem Rechtspopulisten und seiner Partei abarbeitet.

Zum Akademikerball am Freitag hat Satiriker Jan Böhmermann seine Sendung „ZDF Magazin Royal“ der FPÖ gewidmet, der „österreichischen Schwesterpartei der AFD“, wie es sich in der Sendungsbeschreibung liest. In der 30-minütigen Folge arbeitet er sich an der „Ibiza-Partei“, wie Böhmermann die FPÖ auch nennt, ab. Auch die FPÖ-Hymne „Immer wieder Österreich“ interpretiert er neu. Letztlich beendet der Medienmacher die Folge, in einer Anspielung auf eine Aussage von CDU-Politiker Friedrich Merz, mit dem Satz: „Nicht immer die Nazi-Keule rausholen, sondern vielleicht einmal paar Nazis keulen.“

FPÖ-Chef Herbert Kickl hat am Samstag auf die Folge reagiert. Er wirft Böhmermann via Facebook vor, am Freitagabend „ganz offensichtlich zur Tötung von Politikern der FPÖ und AfD aufgerufen“ zu haben. „Zur Info“, schreibt der Parteichef: „Keulen ist ein Verb aus der Tiermedizin und wird vom Duden wie folgt definiert: ,Nutztiere töten, um Tierseuchen zu verhindern oder einzudämmen.‘“ Überhaupt sei die ganze Sendung „übersät mit Gleichsetzungen von NSDAP, FPÖ und AfD“ gewesen. Mit Satire habe das „nichts zu tun“.

Zuvor hatte sich etwa schon Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt via X echauffiert: „Mit den Worten ,Nazis keulen!‘ ruft Jan Böhmermann im ZDF zum Töten/Schlachten von AfD-Politikern auf. Gibt es dazu was zu sagen, liebes @ZDF?“ Böhmermann reagierte schnell, ebenfalls via Kurznachrichtendienst X. So sei „keulen“ ein Ausdruck der deutschen Jugendsprache für die männliche Masturbation: „Er (Julian Reichelt, Anm.) projiziert anscheinend auch noch seine Gewaltphantasien auf andere, weil er schlicht die Bedeutung des Wortes ,keulen‘ nicht kennt ...“ (red.)

>> Die ganze Sendung zum Nachschauen