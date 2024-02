Die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, kündigt ihre Kandidatur für eine zweite Amtszeit an. Ihr bisheriges Leibthema Klimaschutz wirft sie mit Blick auf die nötigen politischen Allianzen über Bord.

Eines kann man Ursula von der Leyen nicht vorwerfen: mangelndes Gespür dafür, wann der politische Wind sich dreht. Noch im April 2022 bekundete sie in einem Interview mit dem belgischen Magazin „Wilfried“ ihre feste Entschlossenheit, den Klimaschutz kraft ihres „Europäischen Grünen Deals“ entschlossen voranzutreiben. „Selbst der Krieg, selbst die Pandemie sind Themen von geringerer Bedeutung, verglichen mit der Klima-Herausforderung“, sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission. „Die Erderwärmung scheint weit weg, bis zu dem Tag, an dem Sie Kinder oder Enkelkinder haben und sich in ihre Lage hineinversetzen. Meine Enkelin wird 2050 29 Jahre alt sein. Wie wird die Welt aussehen, die ihre Großmutter ihr hinterlassen hat?“