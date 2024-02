Bundesheer kauft Panzer um 1,8 Milliarden Euro

Das österreichische Militär beschafft 225 Stück des Radpanzers „Pandur Evolution“. Kanzler Nehammer sprach von einem „besonderen Tag“ für das Bundesheer.

Das österreichische Bundesheer kauft weitere 225 Stück des Radpanzers „Pandur Evolution“. Die Kosten belaufen sich auf rund 1,8 Mrd. Euro, sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Montag bei der Vertragsunterzeichnung mit General Dynamics European Land Systems in Simmering, wo der Schützenpanzer zum Teil gefertigt wird. Einen „besonderen Tag“ für das Heer sah Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP).

Nehammer sagte, dass das Verteidigungsbewusstsein seit Beginn des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine „deutlich gestiegen“ sei. Mit dem angelaufenen Prozess des Nachrüstens bügle man „Fehler der Vergangenheit“ aus, so Nehammer: „Das ist ein permanenter Prozess.“ Heute sei auch ein „guter Tag“ für den heimischen Wirtschaftsstandort, schließlich blieben über 70 Prozent der Wertschöpfung in Österreich, an der Produktion beteiligt seien mehr als 200 österreichische Unternehmen: „Das bedeutet Arbeitsplätze und Steuereinnahmen, so Nehammer: „Wir müssen dafür sorgen, dass die Neutralität eine glaubhaft wehrhafte bleibt.“

Tanner: „Wir müssen aufrüsten“

Über das seit 20 Jahren „größte Paket für die Landstreitkräfte“ freute sich die Verteidigungsministerin. Lange habe man sich in der Vergangenheit sicher gefühlt, nun sei aber der „konventionelle Krieg auf unseren Kontinent zurückgekehrt“, so Tanner: „Das hat uns gezeigt, dass wir im Bereich der gepanzerten militärischen Mobilität aufrüsten müssen.“

Bisher habe man über drei Varianten des Schützenpanzers verfügt, künftig werden es zwölf sein, darunter etwa Varianten mit 120-mm-Mörserkampfsystem, mit mobiler Flugabwehr und elektronischer Kampfführung. Zum Einsatz kommen sie im In- und Ausland. Wie viele tatsächlich bei Auslandseinsätzen eingesetzt werden, hänge vom jeweiligen Mandat ab, so Tanner. Eine Herausforderung werde jedenfalls die Rekrutierung des nötigen Personals sein, räumte Tanner ein. Für den „Pandur Evolution“ braucht es drei Mann Besatzung und Mechaniker.

Der Geschäftsführer von General Dynamics European Land Systems-Steyr (GDELS-Steyr), Martin Reischer, lobte die bisherige Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen und Experten des Heeres. Die Dauer der vertraglichen Zusammenarbeit bis 2032 bedeute Planungssicherheit, freute sich Reischer, der ankündigte, Personal aufzustocken. Zudem könne man in die weitere technologische Entwicklung investieren.

Gepanzertes Radfahrzeug

Der „Pandur Evolution“ wird in Wien von General Dynamics European Land Systems produziert und ist eine Weiterentwicklung des bewährten „Pandur“. Das gepanzerte Radfahrzeug bietet den Soldaten im Inneren Schutz vor Splittern, vor Beschuss durch Infanteriewaffen oder vor Minen und zeichnet sich durch Beweglichkeit und hohe Geschwindigkeit aus. Zum Einsatz kommt er bei Infanterieverbänden. Aktuell verfügt das Bundesheer über knapp mehr als 100 Stück von diesem Schützenpanzer. (APA)